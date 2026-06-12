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Ex-campeão do UFC, Glover Teixeira compara Alex Poatan a Ronaldinho Gaúcho

Peso-pesado volta à ação contra Ciryl Gane no UFC Casa Branca

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 08:00
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Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Alex Poatan é mundialmente conhecido por sua força e poder de nocaute. Embora a luta agarrada não seja o carro-chefe, o brasileiro costuma encontrar a abertura ideal para impor seu domínio sobre o adversário. Segundo o ex-campeão do UFC e treinador de Pereira, Glover Teixeira, esse talento vem de sua grande capacidade de enxergar detalhes que passam despercebidos pela maioria, assim como Ronaldinho Gaúcho no futebol.

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    Em entrevista exclusiva ao Lance!, Glover explicou que não é preciso muito para entender a vastidão dos conhecimentos de Poatan. Uma conversa simples e informal basta para que o peso-pesado seja capaz de ensinar algo novo sobre luta.

    — O Poatan, a gente sempre aproveita conversando com ele, sentar com o Poatan, dois minutos. Ele está no telefone resolvendo um negócio. Você fala alguma coisa de um lutador lá, você fala assim: "Poxa, o José Aldo chutava na perna ali". Você está vendo uma luta; ele começa a falar: "Mas ali, olha como que ele faz, está vendo? Porque ele faz isso, por isso que ele consegue." Então ele pega, a mente dele funciona muito bem — disse o ex-campeão meio-pesado.

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    Para explicar a admiração do companheiro pelo esporte, o veterano recorreu a uma comparação com um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Na avaliação do treinador, conversar sobre MMA com Poatan é semelhante a ouvir Ronaldinho Gaúcho analisar uma partida de futebol.

    — Você conversar com o Poatan, dois minutos, tomar um café com o Poatan e falar sobre luta, com certeza vai te ajudar na luta. Poxa, é como se sentasse do lado do Ronaldinho Gaúcho ali e falasse de futebol com ele, entende? Principalmente se a pessoa tiver um pouquinho de noção da luta, igual a gente já tem. Então, sempre aprendendo com o Poatan, sempre aprendendo com as dicas dele — concluiu.

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    Poatan no UFC Casa Branca

    Como já mencionado, a luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos-pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

    Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

    Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

    Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

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