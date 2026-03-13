Calendário do UFC até a Casa Branca está fechado e repleto de brasileiros
Alex Poatan é único representante do Brasil que disputará cinturão até o momento
Após anunciar oficialmente o aguardado card da Casa Branca, Dana White revelou também as principais lutas que antecedem o evento. Ao todo, o calendário do UFC conta com 12 shows confirmados entre Fight Nights e numerados. Batizado de UFC Freedom 250, o evento na residência presidencial dos Estados Unidos está previsto para acontecer em 14 de junho deste ano.
O evento que abre a sequência acontece neste sábado, dia 14 de março. A luta principal será entre dois nomes de peso do continente americano: Josh Emmett, dos Estados Unidos, e Kevin Vallejos, da Argentina. Neste card, o Brasil conta com seis lutadores na disputa, com destaque para Amanda Lemos, que enfrenta a canadense Gillian Robertson no co-main event da noite.
A participação de brasileiros não para por aí. Na verdade, oito lutadores verde-amarelos serão protagonistas ou co-protagonistas dos próximos eventos agendados pelo UFC. Renato Moicano, Gilberto Durinho, Carlos Prates, Melquizael Costa, Deiveson Figueiredo, Tallison Teixeira, Gabriel Bonfim e Alex Poatan foram os nomes escolhidos pelo Ultimate.
Entre eles, apenas Poatan entrará em uma disputa de cinturão. O atual campeão dos meio-pesados sobe de categoria para enfrentar o francês Ciryl Gane pelo título interino. Vale relembrar que Tom Aspinall precisou se afastar do octógono devido a uma cirurgia nos olhos após um golpe ilegal.
Todos os eventos confirmados
UFC Vegas 114
Data: 14 de março
Luta principal: Josh Emmett (EUA) x Kevin Vallejos (ARG)
UFC Londres
Data: 21 de março
Luta principal: Movsar Evloev (RUS) x Lerone Murphy (ING)
UFC Seattle
Data: 28 de março
Luta principal: Israel Adesanya (NIG) x Joe Pyfer (EUA)
UFC Vegas 115
Data: 4 de abril
Luta principal: Renato Moicano (BRA) x Chris Duncan (ESC)
UFC 327
Data: 11 de abril
Luta principal: Jiri Prochazka (CZE) x Carlos Ulberg (NZE) - Cinturão meio-pesado
Luta co-principal: Joshua Van (MYA) x Tatsuro Taira (JPN) - Cinturão peso-mosca
UFC Winnipeg
Data: 18 de abril
Luta principal: Gilbert Burns (BRA) x Mike Malott (CAN)
UFC Vegas 116
Data: 25 de abril
Luta principal: Aljamain Sterling (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
UFC Perth
Data: 2 de maio
Luta principal: Jack Della Maddalena (AUS) x Carlos Prates (BRA)
UFC 328
Data: 9 de maio
Luta principal: Khamzat Chimaev (RUS) x Sean Strickland (EUA) - Cinturão peso-médio
UFC Vegas 117
Data: 16 de maio
Luta principal: Arnold Allen (EUA) x Melquizael Costa (BRA)
UFC Macau
Data: 30 de maio
Luta principal: Song Yadong (CHI) x Deiveson Figueiredo (BRA)
Luta co-principal: Sergei Pavlovich (RUS) x Tallison "Xicão" Teixeira (BRA)
UFC Vegas 118
Data: 6 de junho
Luta principal: Belal Muhammad (EUA) x Gabriel Bonfim (BRA)
UFC Freedom 250
Data: 14 de junho
Luta principal: Ilia Topuria (ESP) x Justin Gaethje (EUA) - Cinturão peso-leve
Luta co-principal: Alex "Poatan" Pereira (BRA) x Ciryl Gane (ING) - Cinturão interino peso-pesado
