Carlos Prates projeta disputa de cinturão do UFC no Brasil; entenda

A meta de Carlos Prates é, sem dúvidas, disputar e conquistar o cinturão dos meio-médios do UFC. Apesar disso, o atleta da equipe Fighting Nerds não demonstra pressa para alcançar esse objetivo. O foco atual está em enfrentar o ex-campeão Jack Della Maddalena no dia 2 de maio, no evento em Perth.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao portal "MMA Fighting", Prates garantiu que a disputa pelo cinturão está em seus planos, mas destacou que, antes disso, precisa superar o desafio contra o australiano. Para que esse cenário se concretize, o brasileiro conta com uma possível "ajuda" de Ian Machado Garry, que o derrotou em abril de 2025.

— Não quero sair dessa luta e já estar disputando o cinturão em agosto. Claro que lutarei se o UFC me chamar, mas prefiro deixar o Ian Garry lutar primeiro e depois veremos o que acontece, e eu luto mais tarde. Quero tempo para cuidar das minhas lesões, me recuperar depois da luta, voltar a treinar, melhorar um pouco e então lutar. Não estou com pressa — destacou Carlos.

continua após a publicidade

➡️ UFC anuncia nova luta para evento na Casa Branca; veja card completo

A ideia é que Garry enfrente o atual campeão da categoria, Islam Makhachev, abrindo caminho para uma eventual revanche contra o brasileiro. Dessa vez, além da oportunidade de "vingança", o duelo poderia valer o cinturão dos meio-médios para Prates, atualmente o número 6 da divisão. Segundo o brasileiro, há inclusive um acordo informal para que essa possível revanche aconteça no país.

— Estou torcendo para que eu e o Ian Garry possamos ter nossa revanche pelo cinturão. Queremos essa revanche aqui no Brasil, sabe? Ele me ligou há umas três semanas e temos um plano: eu venço o Maddalena, ele vence o Makhachev e aí fazemos nossa revanche aqui no Brasil. Acho que o UFC vai nos colocar para lutar. Se ele ganhar o cinturão, aí sim faremos nossa revanche — completou.

continua após a publicidade

Ian Garry em entrada para o UFC Kansas (Foto: Reprodução/ X @UFC)

🥊Aposte na vitória de Carlos Prates no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.