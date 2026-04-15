Charles do Bronx define 'melhor' e 'pior' lutas da carreira no UFC

Dos momentos de glória ao nocaute mais duro da carreira. Charles "do Bronx" Oliveira revisitou momentos decisivos de sua trajetória no UFC nesta terça-feira (14). Em tom reflexivo, o atual detentor do cinturão BMF (lutador mais durão) destacou suas lutas mais marcantes e deixou claro que segue em busca de um novo reinado na divisão dos leves.

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Em entrevista para a "ESPN", o brasileiro elegeu alguns momentos importantes de sua carreira no UFC, além de projetar duelos que nunca teve a chance de enfrentar. Ele reforçou ainda que busca voltar ao topo da categoria dos leves.

Do Bronx analisa carreira

Melhor luta: "Acho que foi a luta quando me tornei campeão dos leves: Charles Oliveira contra Michael Chandler."

Pior luta: "Charles Oliveira contra Ilia Topuria, quando fui nocauteado."

Atletas que gostaria de ter enfrentado: "Acho que, pelo respeito e por tudo que fizeram, seriam Georges St-Pierre e BJ Penn. Seriam lutas incríveis."

Prefere revanche contra Tsarukyan, Makhachev ou Topuria: "Na realidade, estou em busca do título. Qualquer um deles que estiver com o cinturão seria perfeito."

Desde dezembro de 2017, apenas três lutadores conseguiram derrotar Do Bronx no octógono do UFC. O primeiro a alcançar esse feito foi o russo Islam Makhachev, que venceu com uma finalização impressionante no segundo round.

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Cerca de dois anos depois, Arman Tsarukyan superou o brasileiro por decisão dividida. Já o atual campeão dos leves, Ilia Topuria, conquistou o título ao aplicar o primeiro – e até agora único – nocaute sofrido por Charles na carreira.

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Confiança para o futuro

Ao ser questionado sobre quem teria o melhor jiu-jitsu do UFC, o astro da Chute Boxe - Diego Lima não demorou a afirmar que era "com certeza, Charles Oliveira". Independentemente do momento vivido no octógono, o poder de finalização do lutador segue como um dos mais perigosos da divisão.

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— Sempre fui o problema da divisão desde quando entrei no UFC — disse Oliveira.

Mesmo após mais de 15 anos no UFC, Charles do Bronx se mantém confiante em sua caminhada rumo ao cinturão do peso-leve. A conquista do BMF, contra Max Holloway, colocou o lutador novamente em evidência na categoria, principalmente pelo forte domínio exercido pelo brasileiro ao longo dos cinco rounds do combate.

Charles "Do Bronx" Oliveira golpeia Max Holloway durante a luta pelo cinturão BMF no T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

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