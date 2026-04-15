Atleta do UFC é libertado após 8 meses preso no México

Longe dos octógonos por meses, Daniel Rodriguez foi enfim libertado da prisão na semana passada no México. O atual número 14 do ranking dos meio-médios do UFC esteve detido por oito meses após ser flagrado com 27 gramas de maconha na fronteira entre San Diego e Tijuana. A ocorrência aconteceu em julho de 2025, duas semanas após vencer Kevin Holland no UFC 318.

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A prisão ocorreu durante uma viagem de Rodriguez para Rosarito, no México, com o objetivo de comemorar a vitória contra Holland. A patrulha da fronteira encontrou um saquinho de maconha durante a revista, o que fez o lutador de 39 anos ser detido em flagrante. Na época, ele vinha de uma sequência de três vitórias – ao todo, soma dez triunfos e quatro derrotas na organização.

— Fui passar férias no México e esqueci que tinha um saquinho de maconha comigo. Era menos de 30 gramas. Fui parado na fronteira e revistado, e a patrulha da fronteira ficou de olho na maconha. Eles não brincam em serviço. O que eu pensava que seria só um fim de semana ou um pernoite se transformaram em oito meses bem no auge da minha carreira — afirmou o norte-americano, em entrevista no programa do jornalista Ariel Helwani.

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Sobre o caso, Rodriguez admitiu que errou ao tentar levar maconha para o México, mas afirmou que acabou prejudicado pela lentidão do sistema judiciário local. Ele destacou que o processo se arrastou por meses e só foi resolvido graças ao trabalho de sua equipe jurídica, embora ainda precise cumprir algumas exigências.

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O lutador comentou ainda sobre sua condição dentro do sistema prisional. Sua presença como atleta do UFC lhe garantiu respeito, o que resultou em acesso a uma cela melhor, equipamentos de ginástica e internet. Apesar disso, sofreu com as condições de alimentação da prisão.

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— É a pior situação possível. Felizmente, consegui tirar o melhor proveito disso. Consegui dar um jeito e conseguir alguns equipamentos de ginástica. Consegui me exercitar e tentar me manter em forma, mas não é a mesma coisa. Íamos ao campo apenas duas vezes por semana, e esses eram os únicos dias em que e conseguia correr. A pior parte de tudo foi a comida. Me sinto um pouco indisposto, um pouco desnutrido — afirmou.

Daniel Rodriguez planeja retornar ao octógono. Fora de ação por oito meses, o lutador projeta que estará pronto novamente para lutar em aproximadamente três meses. O objetivo segue sendo chegar ao topo da categoria, atualmente liderada por Islam Makhachev.

Daniel Rodriguez derrotou Kevin Holland no UFC 318 (Foto: Reprodução/UFC)

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