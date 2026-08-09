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Brasileiro fatura prêmio de 'Luta da Noite' no UFC Vegas 120; veja valor

Amazonense de 41 anos foi um dos quatro atletas premiados no Fight Night

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 17:38
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Diego Ferreira ergue os punhos cerrados e mostra os dois bíceps durante pesagem do UFC Noche
Diego Ferreira durante pesagem do UFC Noche (Foto: Reprodução/UFC)

Com cinco vitórias no UFC Vegas 120, o Brasil teve um destaque à parte no Fight Night deste sábado (8). O amazonense Carlos Diego Ferreira, do peso-leve (até 70,3 kg), protagonizou uma das melhores exibições da carreira ao derrotar o americano Billy Quarantillo por decisão unânime, no co-evento principal. O combate foi acirrado do início ao fim e garantiu a ambos o bônus de US$ 100 mil (cerca de R$ 508 mil) pelo prêmio de "Luta da Noite".

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Aos 41 anos, Diego Ferreira mostrou toda sua habilidade no jogo de solo, além de uma grande evolução no confronto em pé, para alcançar a 20ª vitória em 27 lutas. Foi o primeiro compromisso do brasileiro no octógono do Ultimate desde setembro do ano passado.

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Além de Diego e Quarantillo, outros dois atletas foram premiados na 120ª edição do UFC Vegas. O australiano Quilan Salkilld e o americano Ty Miller foram premiados com a "Melhor Performance da Noite", também no valor de US$ 100 mil, pela finalização sobre Mateusz Gamrot e pelo nocaute em Billy Ray Goff, respectivamente.

Com um jab de esquerda, Diego Ferreira acerta o rosto de Billy Quarantillo no co-evento principal do UFC Vegas 120
Diego Ferreira venceu o co-evento principal do UFC Vegas 120 por unanimidade (Foto: Reprodução/UFC)

➡️ UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas

➡️ Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Resultados do UFC Vegas 120

Peso-leve (até 70,3 Kg): Quillan Salkilld (AUS) venceu Mateusz Gamrot (POL) por finalização no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 Kg): Diego Ferreira (BRA) venceu Billy Quarantillo (EUA) por decisão unânime
Peso-pena (até 65,7 Kg): Yadier del Valle (CUB) venceu Darren Elkins (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alexia Thainara (BRA) venceu Amanda Lemos (BRA) por decisão unânime
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ty Miller (EUA) venceu Billy Ray Goff (EUA) por nocaute técnico no terceiro round
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Steven Asplund (EUA) venceu Guilherme Pat (BRA) por decisão unânime
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Diyar Nurgozhay (CAZ) venceu Bruno Lopes (BRA) por nocaute técnico no primeiro round
Peso-pesado (até 120,2 Kg): José Montanha (BRA) venceu Louie Sutherland (ING) por finalização no primeiro round
Peso-leve (até 70,3 Kg): Manoel Sousa (BRA) venceu Richie Miranda (EUA) por decisão unânime
Peso-pena (até 65,7 Kg): Miles Johns (EUA) venceu Gianni Vazquez (MEX) por nocaute técnico no primeiro round
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Juliana Miller (EUA) venceu Ravena Oliveira (BRA) por finalização no segundo round
Peso-palha (até 52,1 Kg): Carol Foro (BRA) venceu Gigi Canuto (BRA) por decisão unânime

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