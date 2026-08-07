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Luta de Amanda Nunes e Kayla Harrison no UFC ganha nova data

Empresário da atual campeã garante retorno contra a brasileira ainda em 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 16:47
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Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)
Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison no UFC (Foto: Reprodução)

O combate histórico entre Amanda Nunes e Kayla Harrison parece estar próximo de acontecer no UFC. Depois de meses de espera, desde o cancelamento da luta em janeiro, a expectativa é que a atual campeã do galos (até 61,2 kg) enfim volte a subir no octógono na reta final de 2026. Pelo menos, foi o que garantiu seu empresário, Ali Abdelaziz, em entrevista ao portal "MMA Junkie".

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— Sim, ela (Kayla) vai lutar este ano, com certeza. Ela vai lutar lá para o final do ano, mas, honestamente, fui eu quem disse: "Quer saber? Quero que você faça as coisas com calma, sem pressa, e cuide da saúde". Isso é o mais importante para ela. Por que ela precisaria ter pressa? Ela é a campeã, todo mundo está atrás dela; elas é que têm de esperar por ela — afirmou Abdelaziz.

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A última luta de Harrison aconteceu em junho de 2025, quando conquistou o tão sonhado cinturão do UFC ao derrotar Julianna Peña por finalização no segundo round. Antes disso, vinha de duas vitórias consecutivas na organização desde sua estreia em abril de 2024, contra a compatriota Holly Holm e a brasileira Katlen Vieira.

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Sem cinturão, sem luta para Amanda Nunes

O retorno de Amanda Nunes foi postergado com a notícia da lesão da campeã Kayla Harrison, que foi obrigada a passar por uma cirurgia no pescoço. Frustrada com a situação, a ex-dona de dois cinturões do UFC declarou que pretende esperar a rival norte-americana se recuperar e só não a enfrentará se a organização decidir tirar dela o cinturão linear.

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Na época, a brasileira lamentou o ocorrido com a ex-companheira de treinos e disse que estava no seu auge físico e mental para o UFC 324, evento em que a luta aconteceria, em janeiro deste ano. No entanto, uma coisa é certa: Amanda não irá enfrentar ninguém que não seja pelo cinturão linear do UFC. Isso afastou qualquer dúvida sobre se Nunes aceitaria um duelo contra Norma Dumont pelo título interino do peso-galo.

Kayla Harrison conquistou título do UFC (Foto: Reprodução Instagram Kayla Harrison)
Kayla Harrison é dona de título do UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Kayla Harrison)

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