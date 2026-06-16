Entenda como UFC Casa Branca aproxima cinturão de Charles do Bronx Brasileiro pediu unificação do BMF e título dos leves após vitória de Justin Gaethje

A luta principal do UFC Casa Branca terminou com um resultado que pode mexer diretamente com o futuro de Charles do Bronx na divisão dos leves (até 70,3 kg). Contra a maioria das previsões, Justin Gaethje derrotou Ilia Topuria e assumiu o cinturão da categoria, abrindo um novo cenário para a disputa pelo título. Ainda sem adversário definido, o brasileiro aproveitou o resultado para lançar o primeiro desafio logo após o evento realizado no último domingo (14).

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Não seria a primeira vez que Do Bronx e Gaethje dividiriam o octógono do UFC. Em maio de 2022, os dois protagonizaram a luta principal do UFC 274, em um duelo que deveria marcar a segunda defesa de cinturão do brasileiro – desde a conquista sobre Michael Chandler no ano anterior. A polêmica na pesagem, porém, fez com que Charles perdesse o título antes mesmo de entrar no cage e se tornasse inelegível para recuperá-lo naquela noite.

Dentro do octógono, no entanto, o domínio foi absoluto. Ainda no primeiro round, com menos de quatro minutos de combate, Oliveira encaixou um mata-leão e forçou o rival a dar os três tapinhas, encerrando a disputa por finalização e garantindo mais uma vitória marcante na carreira.

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A fase boa do brasileiro é outro fator para o UFC produzir esse encontro. Com contrato renovado e recém-campeão BMF (lutador mais durão), o combate seria uma forma de unificar os dois títulos que sobraram no peso-leve. Essa foi, inclusive, a proposta do astro da Chute Boxe Diego Lima nas redes sociais.

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Gaethje domina Topuria no UFC Casa Branca

Toda sequência chega ao fim. Depois de anos sem conhecer a derrota no MMA profissional, Ilia Topuria viu sua invencibilidade cair diante de Justin Gaethje no UFC Casa Branca neste domingo (14). Em uma luta intensa e repleta de reviravoltas, o espanhol resistiu até o quarto round, mas não teve condições de continuar após o desgaste acumulado durante o combate.

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Como foi a luta?

O combate começou equilibrado, com trocação franca dos dois lados, mas foi Gaethje quem encontrou os golpes mais contundentes ao longo dos primeiros rounds. Topuria respondeu com pressão constante e chegou a balançar o rival com ataques na linha de cintura no segundo assalto.

O cenário mudou de vez no terceiro round, quando Gaethje aproveitou o desgaste do então campeão dos leves para conquistar um raro knockdown e assumir o controle da disputa. Já debilitado pelos danos acumulados, Topuria resistiu até o fim do quarto assalto, mas não apresentava condições de continuar. Com dificuldades para enxergar e visivelmente desgastado, o lutador teve a luta interrompida pela arbitragem, que decretou a vitória de Gaethje.

Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

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