Dana White 'celebra dia' após morte de lutador do UFC e sofre críticas: 'Burrice' Aos 34 anos, Allan "Puro Osso" Nascimento foi encontrado morto nesta segunda-feira (3)

Um adeus precoce chocou a comunidade do MMA nesta segunda-feira (3). Por meio das redes sociais, o UFC divulgou a morte do brasileiro Allan "Puro Osso" Nascimento, que foi compartilhada por Dana White. Poucas horas depois, porém, o dirigente voltou a aparecer em seu perfil para celebrar o dia, o que gerou revolta entre os fãs da organização.

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A sequência de stories foi a principal reclamações entre os amantes das artes marciais. Primeiro, Dana resposta a nota do Ultimate sobre o falecimento de um de seus lutadores. Na sequência, duas horas depois, o presidente aparece fumando um charuto com a legenda "Grande dia" ao lado de um emoji de sorriso.

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Veja reações dos fãs do UFC

Tradução: "Postar essas merdas uma atrás da outra talvez seja a maior burrice que eu já vi na minha vida, cara."

Tradução: "Com certeza, essa foi uma das postagens de stories do Instagram da Dana White com pior timing de todos os tempos."

Tradução: "Dana White só se importa com Dana White. Nada de novo ou surpreendente aqui. Mas, repugnante e insensível? Sem dúvida."

Tradução: "É praticamente impossível ser mais insensível considerando a posição de Dana White. Descanse em paz, Allan Nascimento."

Tradução: "Um atleta de sua empresa morre tragicamente, e outro é forçado a se aposentar devido a uma doença muito grave… Enquanto isso, Dana White:"

Segundo a nota do UFC, "Puro Osso" foi encontrado morto após sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia. Com apenas 34 anos, Allan chegou a receber assistência médica, mas não respondeu as tentativas de reanimação.

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A última participação do peso-mosca no octógono foi em 20 de junho deste ano, com derrota para Mitch Raposo, por decisão dividida dos juízes. No dia 2 de novembro, em sua última vitória, brilhou no UFC Vegas 110, com um dos bônus de Performance da Noite após finalizar Cody Durden.

Allan Puro Osso venceu Cody Durden no UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução/Instagram: @allanpuroosso)

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