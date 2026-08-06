Valter Walker volta a defender Poatan no UFC: 'Não vou soltar'
Valter Walker voltou a criticar Josh Hokit e garantiu vitória dentro do octógono
Embora costume evitar confrontos contra lutadores ranqueados, Valter Walker decidiu abrir uma exceção no UFC. O brasileiro demonstrou interesse em enfrentar Josh Hokit e explicou que o motivo vai além da divisão dos pesados. Em busca de "vingar" Alex Poatan e o Brasil após as provocações do norte-americano, o peso-pesado prometeu acabar com o rival, mesmo que seja punido pela organização.
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Walker não negou as qualidades de Hokit nem o mérito do norte-americano por figurar entre os principais nomes do peso-pesado (até 120,2 kg). Ainda assim, demonstrou confiança de que sairia com a vitória em um eventual confronto. Mais do que isso, em entrevista ao "UFC on Eurosport", o brasileiro prometeu machucar o rival.
— Ele tem habilidade, força, cardio, ele tem as habilidades dele no wrestling. Acho que ele merece estar no Top 5. Mas um dia eu quero enfrentá-lo. E quando ele bater, eu não vou soltar, eu vou quebrar a perna dele. Não importa se a luta for "no contest", se eles vão cancelar minha vitória. Quando eu pegar o pé dele, eu vou quebrá-lo — afirmou.
A rivalidade, porém, vai além de questões pessoais entre os dois atletas. Conhecido pelo trash talk repleto de provocações, Hokit costuma atacar o Brasil e nomes brasileiros, como o próprio Walker e Alex Poatan. Por isso, um eventual duelo contra o norte-americano seria encarado pelo peso-pesado como uma forma de "vingar" todas essas declarações.
— Não é só sobre lutadores, ele fala sobre meu país, ele fala do Brasil. Ele me desafiou antes, falou um monte de m***. Ele desrespeitou nosso campeão Poatan, e ele desrespeitou muitos caras do Brasil. E eu sou brasileiro. Aí eu vou mostrar a ele quem somos nós.
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Walker já havia 'prometido' vingar Poatan
Valter Walker pode ser conhecido por não levar nada a sério, mas é inegável que, dentro do octógono, é uma potência. Em ascensão nos pesados, o brasileiro conquistou mais uma vitória no UFC Abu Dhabi e manteve a sequência positiva na organização. Ao fim do combate, porém, não deixou de fazer graça: desafiou Herb Dean e prometeu se vingar do árbitro por Alex Poatan.
— Eu quero lutar na próxima contra o Herb Dean. Ele pegou nosso índio na covardia. Eu vou pegar o Herb Dean e vou dar só cotovelada na nuca dele. Ele vacilou com nosso índio (Alex Poatan), e eu vou fazer a vingança. Herb Dean, eu tô de olho — disse o brasileiro.
O incidente mencionado pelo lutador entre Herb Dean e Alex Poatan aconteceu no mês passado. No dia 14 de junho, o bicampeão subiu ao histórico cage do UFC Casa Branca para enfrentar Ciryl Gane em busca do terceiro cinturão. A derrota, porém, veio por nocaute técnico no segundo round, em uma luta que também ficou marcada pela revolta do brasileiro com a arbitragem.
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