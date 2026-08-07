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Ex-campeão do UFC se aposenta para ajudar filha a classificar para Olimpíadas

Aos 49 anos, Brock Lesnar deixa o mundo das lutas após derrota no WWE

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 14:05
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Brock Lesnar comemora vitória sobre Mark Hunt no UFC 200
Brock Lesnar comemora vitória sobre Mark Hunt no UFC 200

Um dos maiores nomes da história dos esportes de combate pendurou as luvas. Aos 49 anos, Brock Lesnar anunciou a aposentadoria definitiva e colocou fim a uma trajetória marcada por títulos no UFC e na WWE. Fora dos ringues e do octógono, o norte-americano revelou que pretende acompanhar de perto a preparação da filha Mya, que sonha em disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

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O anúncio foi feito durante participação no podcast "The Pat McAfee Show". Em tom emocionado, Lesnar agradeceu aos fãs e confirmou que sua despedida aconteceu no último fim de semana, quando foi derrotado por Oba Femi na luta "Hell in a Cell". Segundo o ex-campeão, este é o momento de priorizar a vida ao lado dos filhos e apoiar a carreira esportiva de cada um deles.

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— Estou aqui para que o mundo saiba que estou aposentado. Quero agradecer muito a todos. O último sábado foi um dia muito emocionante. Tenho dois meninos no hóquei, então vou apoiar os sonhos deles enquanto puder. E minha filha está de olho nos Jogos Olímpicos de 2028. Quero passar mais tempo com meus filhos, aproveitar a natureza e colher tudo o que plantei ao longo da vida — disse Lesnar.

Aos 24 anos, Mya Lesnar construiu uma carreira de destaque no atletismo universitário dos Estados Unidos, com direito a títulos nacionais da NCAA no arremesso de peso. Em destaque, registrou uma marca de 19,60 m, a quinta melhor da história da competição. Depois da universidade, estreou no circuito profissional durante a Diamond League, mas teve a sequência interrompida por uma grave lesão na perna, que a afastou das competições neste ano.

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Brock Lesnar no UFC

Embora tenha se tornado um fenômeno mundial na WWE, Brock Lesnar também escreveu seu nome na história do UFC. Após migrar para o MMA, conquistou rapidamente uma oportunidade pelo cinturão dos pesos-pesados e, em novembro de 2008, derrotou Randy Couture para se tornar campeão da categoria. O norte-americano ainda defendeu o título duas vezes antes de perder o reinado para Cain Velasquez.

Depois de um hiato de quatro anos, entre 2012 e 2016, Lesnar voltou ao UFC para enfrentar Mark Hunt no histórico UFC 200. Apesar da vitória na decisão dos juízes, o resultado acabou anulado após o ex-campeão testar positivo em exame antidoping. Assim, deu fim a sua carreira nas artes marciais mistas e retornou ao estrelato no Pro Wrestling.

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Brock Lesnar enfrenta Mark Hunt no UFC 200
Brock Lesnar enfrenta Mark Hunt no UFC 200 (Foto: AFP)

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