Ex-campeão do UFC se aposenta para ajudar filha a classificar para Olimpíadas
Aos 49 anos, Brock Lesnar deixa o mundo das lutas após derrota no WWE
Um dos maiores nomes da história dos esportes de combate pendurou as luvas. Aos 49 anos, Brock Lesnar anunciou a aposentadoria definitiva e colocou fim a uma trajetória marcada por títulos no UFC e na WWE. Fora dos ringues e do octógono, o norte-americano revelou que pretende acompanhar de perto a preparação da filha Mya, que sonha em disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
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O anúncio foi feito durante participação no podcast "The Pat McAfee Show". Em tom emocionado, Lesnar agradeceu aos fãs e confirmou que sua despedida aconteceu no último fim de semana, quando foi derrotado por Oba Femi na luta "Hell in a Cell". Segundo o ex-campeão, este é o momento de priorizar a vida ao lado dos filhos e apoiar a carreira esportiva de cada um deles.
— Estou aqui para que o mundo saiba que estou aposentado. Quero agradecer muito a todos. O último sábado foi um dia muito emocionante. Tenho dois meninos no hóquei, então vou apoiar os sonhos deles enquanto puder. E minha filha está de olho nos Jogos Olímpicos de 2028. Quero passar mais tempo com meus filhos, aproveitar a natureza e colher tudo o que plantei ao longo da vida — disse Lesnar.
Aos 24 anos, Mya Lesnar construiu uma carreira de destaque no atletismo universitário dos Estados Unidos, com direito a títulos nacionais da NCAA no arremesso de peso. Em destaque, registrou uma marca de 19,60 m, a quinta melhor da história da competição. Depois da universidade, estreou no circuito profissional durante a Diamond League, mas teve a sequência interrompida por uma grave lesão na perna, que a afastou das competições neste ano.
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Brock Lesnar no UFC
Embora tenha se tornado um fenômeno mundial na WWE, Brock Lesnar também escreveu seu nome na história do UFC. Após migrar para o MMA, conquistou rapidamente uma oportunidade pelo cinturão dos pesos-pesados e, em novembro de 2008, derrotou Randy Couture para se tornar campeão da categoria. O norte-americano ainda defendeu o título duas vezes antes de perder o reinado para Cain Velasquez.
Depois de um hiato de quatro anos, entre 2012 e 2016, Lesnar voltou ao UFC para enfrentar Mark Hunt no histórico UFC 200. Apesar da vitória na decisão dos juízes, o resultado acabou anulado após o ex-campeão testar positivo em exame antidoping. Assim, deu fim a sua carreira nas artes marciais mistas e retornou ao estrelato no Pro Wrestling.
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