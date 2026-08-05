Sem Charles do Bronx, UFC 331 terá revanches de Pantoja e Moicano
Card divulgado nesta quarta-feira (5) confirma presença de oito brasileiros no octógono
Com Alexandre Pantoja na disputa pelo cinturão do peso-mosca (até 57 kg), o card do UFC 331 foi revelado nesta quarta-feira (5) e confirmou a presença de oito brasileiros. O veterano reedita o confronto contra o birmanês Joshua Van na luta principal do evento marcado para 19 de setembro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
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Outra revanche confirmada é a de Renato Moicano contra o americano Brian Ortega, pela divisão dos leves (até 70,3 kg). Na sequência, Patricio Pitbull sobe no octógono para enfrentar o sul-coreano Dooho Choi pelo peso-pena (até 65,7 kg).
No co-evento principal, Maurício Ruffy encara Arman Tsarukyan em disputa de cinco rounds pelo peso-leve. Atual número 3 da categoria e dono do cinturão BMF (de "lutador mais durão"), Charles do Bronx ficou de fora da luta depois de ser fortemente especulado para uma revanche contra o armênio.
Brunno Ferreira, Joanderson Brito, Eduarda Moura e Ryan Gandra completam a participação brasileira na noite. Confira o card completo abaixo:
Card do UFC 331
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja
Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan x Maurício Ruffy
Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Doo Ho Choi
Peso-leve (até 70,3 kg): Renato Moicano x Brian Ortega
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield x Iwo Baraniewski
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson x Sean Sharaf
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Charles Jourdain
Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa x Robelis Despaigne
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Brunno "Hulk" Ferreira
Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Joanderson "Tubarão" Brito
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill x Eduarda Moura
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Ozzy Diaz
Peso-pena (até 65,7 Kg): Michael Aswell Jr. x Joo Sang Yoo
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Pantoja e Moicano buscam novos desfechos no UFC 331
O caminho de Alex Pantoja e Joshua Van volta a se cruzar após um primeiro encontro emblemático no UFC 323, em dezembro do ano passado. Logo nos primeiros segundos, o brasileiro sofreu uma grave lesão ao deslocar o cotovelo tentando apoiar o braço durante uma queda. Sem conseguir se manter no octógono, Alexandre viu seu título passar para as mãos do jovem atleta de Mianmar.
Por outro lado, a revanche de Moicano e Ortega demorou quase uma década para ser confirmada. Os dois se enfrentaram pela primeira vez em 2017, em duelo válido pelo peso-pena, e o brasileiro foi finalizado com uma guilhotina no terceiro round, sendo derrotado na luta principal do UFC 214.
🥊 Aposte na vitória de Alex Pantoja no UFC 331
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