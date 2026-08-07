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Alex Poatan volta a atacar atitude de árbitro do UFC: 'Cabe a ele intervir'

Brasileiro criticou Herb Dean após derrota no UFC Casa Branca em junho deste ano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 12:56
Atualizado há 3 horas
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Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC
Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)

Alex Poatan ainda não esqueceu a polêmica envolvendo Herb Dean no UFC Casa Branca. Quase dois meses após a derrota para Ciryl Gane, o brasileiro voltou a criticar a atuação do árbitro e afirmou que cabia ao veterano interromper a luta ao identificar os golpes ilegais. Apesar da reclamação, o ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg) evitou responsabilizar o adversário pelo episódio.

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A declaração foi dada durante entrevista ao canal "The Mac Life", na qual Poatan analisou os momentos finais da luta que lhe custou a chance de conquistar o terceiro cinturão no UFC. Segundo o brasileiro, erros fazem parte do esporte, mas o árbitro precisa agir de forma diferente por não estar envolvido diretamente no combate.

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— Erros acontecem nas lutas. Os lutadores estão sob muita adrenalina e acabam agindo no calor do momento. Não acho que o árbitro tenha essa mesma condição. Levei um jab, senti o golpe e talvez pudesse ter me recuperado melhor. Recebi golpes legais e, depois, alguns ilegais. Cabe ao árbitro avaliar o que é permitido e o que não é. Esse não é, necessariamente, o papel do lutador — afirmou.

Relembre a polêmica no UFC Casa Branca

O episódio aconteceu no dia 14 de junho, durante a luta principal do UFC Casa Branca. Em busca do terceiro cinturão da carreira, Poatan foi derrotado por Ciryl Gane por nocaute técnico no segundo round, mas deixou o octógono revoltado com a arbitragem.

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Nos instantes finais do combate, o brasileiro foi derrubado e recebeu uma sequência de golpes enquanto tentava se defender no chão. Poatan alegou que parte dos ataques atingiu a parte de trás da cabeça, região considerada ilegal pelas regras do MMA, e esperava que Herb Dean interrompesse a luta.

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O árbitro norte-americano, por outro lado, manteve a decisão e, posteriormente, defendeu que os golpes aplicados por Gane estavam dentro das regras. A interpretação dividiu opiniões entre lutadores, especialistas e torcedores nas redes sociais.

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Desde então, Alex Pereira passou a cobrar publicamente uma postura diferente da arbitragem e chegou a pedir que Herb Dean não fosse escalado para suas próximas lutas. Mesmo assim, o brasileiro deixou claro que não culpa Ciryl Gane pelo desfecho do combate e reforçou que a responsabilidade de identificar e punir golpes ilegais cabe exclusivamente ao árbitro.

Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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