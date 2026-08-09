Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120 Com rival em comum, australiano levou menos tempo que o brasileiro para buscar a finalização

O UFC voltou a ter um representante do peso-leve (até 70,3 kg) como destaque neste sábado (8), na 120ª edição do Fight Night de Las Vegas. O australiano Quillan Salkilld finalizou Mateusz Gamrot no primeiro round do evento principal, se tornando o segundo atleta a bater o polonês desta forma. Antes dele, apenas Charles do Bronx havia conseguido esse feito, no UFC Rio, em outubro do ano passado.

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Salkilld precisou de quatro minutos e 25 segundos para forçar a declaração de derrota de Gamrot com um mata-leão, menos que o brasileiro. A finalização de Charles no evento principal do Rio de Janeiro, veio aos dois minutos e 48 segundos do segundo round, com a mesma técnica utilizada pelo australiano. Somado ao tempo do primeiro round, do Bronx levou quase oito minutos para vencer o duelo, que também era válido pela categoria dos leves.

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Gamrot é conhecido justamente por procurar a finalização em seus confrontos, levando considerável vantagem sobre os adversários. Foi apenas a quinta derrota dele em 31 lutas, enquanto Salkilld ostenta 13 vitórias em 14 combates após o UFC Vegas 120.

Do Bronx vem de vitória sobre Gamrot no UFC Rio (Foto: Reprodução/Instagram)

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Como foi a luta entre Gamrot e Salkilld no UFC Vegas 120

A disputa se concentrou no solo após o primeiro minuto, com Gamrot e Salkilld trocando posições para tentar se sobressair. O polonês teve a primeira boa oportunidade de finalização ao prender a perna direita do australiano, que conseguiu se defender e foi para as costas do rival.

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Gamrot demonstrou resiliência para evitar a primeira tentativa de knockdown e se levantou. Na volta ao chão, Salkilld voltou a montar sobre o finalizador polonês e aplicou um mata-leão para decretar a vitória, a 35 segundos do fim do primeiro round.

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