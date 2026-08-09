Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Salkilld supera feito de Charles do Bronx no UFC Vegas 120

Com rival em comum, australiano levou menos tempo que o brasileiro para buscar a finalização

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 06:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Colagem de fotos de Quillan Salkilld e Charles do Bronx, lutadores do peso-leve do UFC
Salkilld e do Bronx foram os únicos a finalizar Gamrot no UFC (Fotos: Reprodução/UFC e Instagram)

O UFC voltou a ter um representante do peso-leve (até 70,3 kg) como destaque neste sábado (8), na 120ª edição do Fight Night de Las Vegas. O australiano Quillan Salkilld finalizou Mateusz Gamrot no primeiro round do evento principal, se tornando o segundo atleta a bater o polonês desta forma. Antes dele, apenas Charles do Bronx havia conseguido esse feito, no UFC Rio, em outubro do ano passado.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Salkilld precisou de quatro minutos e 25 segundos para forçar a declaração de derrota de Gamrot com um mata-leão, menos que o brasileiro. A finalização de Charles no evento principal do Rio de Janeiro, veio aos dois minutos e 48 segundos do segundo round, com a mesma técnica utilizada pelo australiano. Somado ao tempo do primeiro round, do Bronx levou quase oito minutos para vencer o duelo, que também era válido pela categoria dos leves.

continua após a publicidade

Gamrot é conhecido justamente por procurar a finalização em seus confrontos, levando considerável vantagem sobre os adversários. Foi apenas a quinta derrota dele em 31 lutas, enquanto Salkilld ostenta 13 vitórias em 14 combates após o UFC Vegas 120.

Do Bronx vem de vitória sobre Gamrot no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
Do Bronx vem de vitória sobre Gamrot no UFC Rio (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas

➡️ Sem Charles do Bronx, UFC 331 terá revanches de Pantoja e Moicano

Como foi a luta entre Gamrot e Salkilld no UFC Vegas 120

A disputa se concentrou no solo após o primeiro minuto, com Gamrot e Salkilld trocando posições para tentar se sobressair. O polonês teve a primeira boa oportunidade de finalização ao prender a perna direita do australiano, que conseguiu se defender e foi para as costas do rival.

continua após a publicidade

Gamrot demonstrou resiliência para evitar a primeira tentativa de knockdown e se levantou. Na volta ao chão, Salkilld voltou a montar sobre o finalizador polonês e aplicou um mata-leão para decretar a vitória, a 35 segundos do fim do primeiro round.

🥊 Aposte no UFC!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Diego Ferreira ergue os punhos cerrados e mostra os dois bíceps durante pesagem do UFC Noche

Lutas

Brasileiro fatura prêmio de 'Luta da Noite' no UFC Vegas 120; veja valor

Há 10 minutos
Sentado em uma cadeira, o australiano Quillan Salkilld olha para cima enquanto outra pessoa coloca atadura em sua mão direita

Lutas

UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas

Há 1 dia
Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

Lutas

Luta de Amanda Nunes e Kayla Harrison no UFC ganha nova data

Há 2 dias
Brock Lesnar comemora vitória sobre Mark Hunt no UFC 200

Lutas

Ex-campeão do UFC se aposenta para ajudar filha a classificar para Olimpíadas

Há 2 dias
Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC

Lutas

Alex Poatan volta a atacar atitude de árbitro do UFC: 'Cabe a ele intervir'

Há 2 dias
Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017

Lutas

No UFC, Renato Moicano animado para revanche contra Ortega

Há 2 dias
Mais LANCE!
Valter Walker vem de vitória sobre o inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Valter Walker volta a defender Poatan no UFC: 'Não vou soltar'

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Após lesão no UFC, Conor McGregor atualiza resultado da cirurgia

Alexandre Pantoja posa para foto em media day do UFC com cinturão

Sem Charles do Bronx, UFC 331 terá revanches de Pantoja e Moicano

Alex Poatan e Neymar durante leilão beneficente

Leilão de Neymar vende experiências com Do Bronx e Poatan

Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx lamenta morte de Puro Osso: 'Como vou entrar no tatame?'

Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Dana White 'celebra dia' após morte de lutador do UFC e sofre críticas: 'Burrice'

UFC lamenta a morte de Allan Nascimento

UFC: estrela do Brasil, Allan 'Puro Osso' morre aos 34 anos

Jean Silva comemora vitória no UFC

Destaque do Brasil, Jean Silva volta a liderar Noche UFC

Khabib Nurmagomedov em pesagem antes do UFC 229

Invicto no MMA, primo de Khabib se aproxima de UFC

Alex Poatan comemora conquista do título no UFC

Alex Poatan não volta ao UFC em disputa por cinturão

Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol

Uros Medic comemora o nocaute na principal luta do UFC Belgrado

Com brilho de brasileiros, UFC Belgrado tem recordes de finalizações

O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

UFC 331: Charles do Bronx e Pantoja terão revanches, diz jornalista