Após lesão no UFC, Conor McGregor atualiza resultado da cirurgia Lutador irlandês projeta retorno em 2027 para despedida do Ultimate

Conor McGregor segue confiante em retornar ao UFC, mesmo após a grave lesão que o tirou da luta contra Max Holloway, em julho. Desta vez, porém, não será necessário esperar cinco anos para que o irlandês volte ao octógono. Focado em sua despedida, o ex-campeão duplo confirmou que a cirurgia foi um sucesso.

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O anúncio nas redes sociais foi curto e direto: "A cirurgia correu excelente! Estou confiante". Agora, o foco é cumprir o período de recuperação, estimado em cerca de nove meses. Se tudo correr como o esperado, McGregor deve voltar ao UFC aproximadamente um ano após a lesão, considerando também o tempo necessário para readquirir ritmo de treinamento.

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O retorno, inclusive, já tem um objetivo definido. Na última semana, o irlandês afirmou que pretende voltar ao octógono em 2027 para cumprir a última luta de seu contrato com o UFC. Para repetir o cronograma deste ano, a expectativa é competir durante a Fight Week, tradicionalmente realizada em meados de junho.

Apesar do longo período de recuperação, Conor McGregor mantém o discurso otimista desde a confirmação da lesão. O irlandês garante que pretende seguir à risca todas as etapas da reabilitação para encerrar sua trajetória no UFC dentro do octógono, como sempre planejou.

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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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