Invicto no MMA, primo de Khabib se aproxima de UFC Usman Nurmagomedov segue invicto no MMA desde a estreia em 2017

O "clã de Daguestão" segue no topo do UFC desde 2018, quando Khabib Nurmagomedov se tornou campeão dos leves. A partir daí, o grupo se manteve em evidência na organização com Islam Makhachev, e parece que o futuro promete novos reinados. Pelo menos, essa é a expectativa com a possível chegada de Usman Nurmagomedov, primo de "The Eagle".

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O cartel de Usman é impressionante. Aos 28 anos, o peso-leve (até 70,3 kg) registra 22 vitórias, nenhuma derrota e um no contest (sem resultado) no MMA. Dessa forma, destaca-se como um dos principais nomes da modalidade em atividade. Ainda assim, nunca estreou no UFC – cenário que pode mudar com o fim de seu contrato com a Professional Fighters League (PFL).

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Durante a coletiva após o UFC Belgrado, na Sérvia, Dana White foi questionado sobre a possível contratação. Com apenas um "com certeza" e um sorriso, o presidente do Ultimate demonstrou interesse em contar com mais um Nurmagomedov em seu extenso plantel.

Além de Khabib e Usman, a organização conta com mais um integrante da família Nurmagomedov: Umar. O peso-galo (até 61,2 kg) é irmão mais velho do campeão da Bellator e da PFL. Diferentemente dos parentes, no entanto, ele já sofreu uma derrota na carreira, para Merab Dvalishvili, na disputa pelo cinturão.

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A possível contratação também aumentaria o peso do "clã Nurmagomedov" dentro da principal organização de MMA do mundo. Usman chega ao mercado como um dos agentes livres mais cobiçados da modalidade e pode reforçar uma divisão dos leves que já conta com alguns dos maiores nomes do UFC.

Usman derrotou Patricky no co-main event do Bellator 288 (Foto: Divulgação/Bellator)

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