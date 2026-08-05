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Charles do Bronx lamenta morte de Puro Osso: 'como vou entrar no tatame?'

Allan Nascimento faleceu na última segunda-feira (3), aos 34 anos

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/08/2026 12:36
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Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx demonstrou publicamente sua tristeza pelo falecimento do lutador Allan "Puro Osso" Nascimento, na última segunda-feira (3). Em suas redes sociais, o astro do MMA publicou uma mensagem em que lamenta a morte do amigo e demonstra choque com a notícia.

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— Não consigo acreditar, parece mentira, isso é uma loucura. Nem sei como vou entrar no tatame e ir para uma luta sabendo que você não vai estar lá. Isso dói muito. Não consigo entender, vivemos momentos maravilhosos na nossa caminhada de vida, só tenho a agradecer agora - publicou.

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Charles e Allan eram integrantes da equipe Chute Boxe Diego Lima, e Do Bronx costumava ser corner de Puro Osso nas lutas.

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UFC lamenta a morte de Allan Nascimento
UFC lamenta a morte de Allan Nascimento

Allan Nascimento faleceu aos 34 anos

Na última segunda-feira (3), morreu o lutador paulistano Allan 'Puro Osso' Nascimento, aos 34 anos. Nas redes sociais, a entidade e outros destaques da modalidade no país lamentaram o falecimento do atleta, que somava 22 vitórias (15 por finalização e duas por nocaute) e sete derrotas no currículo.

Segundo comunicado oficial do UFC, Allan foi "encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local".

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A última participação de Allan no octógono foi em 20 de junho deste ano, com derrota para Mitch Raposo, por decisão dividida dos juízes. No dia 2 de novembro, em sua última vitória, 'Puro Osso' brilhou no UFC Vegas 110, com um dos bônus de Performance da Noite após finalizar Cody Durden.

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