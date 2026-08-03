UFC: estrela do Brasil, Allan 'Puro Osso' morre aos 34 anos Brasileiro teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia. Do Bronx lamenta perda do amigo

O UFC no Brasil está de luto. Nesta segunda-feira, morreu o lutador paulistano Allan 'Puro Osso' Nascimento, aos 34 anos. Nas redes sociais, a entidade e outros destaques da modalidade no país lamentaram o falecimento do atleta, que somava 22 vitórias (15 por finalização e duas por nocaute) e sete derrotas no currículo.



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A última participação de Allan no octógono foi em 20 de junho deste ano, com derrota para Mitch Raposo, por decisão dividida dos juízes. No dia 2 de novembro, em sua última vitória, 'Puro Osso' brilhou no UFC Vegas 110, com um dos bônus de Performance da Noite após finalizar Cody Durden.

Puro Osso finaliza adversário, em sua última vitória (Foto: Chris Unger/ZuffaLLC)





⁣O adeus precoce ao lutador gerou enorme comoção no MMA. Abaixo, a mensagem publicada pelo UFC, por volta das 18h40 desta segunda-feira:



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'Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local.⁣

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Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos, companheiros de equipe e entes queridos de Allan neste momento incrivelmente difícil'.

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RIP Allan "Puro Osso" Nascimento 🙏

This was his last finish in the #UFC just last November pic.twitter.com/27sr9augEV — MMADude (@MMADUDEDUDE) August 3, 2026

Charles Do Bronx homenageia amigo

Charles Do Bronx foi um dos que homenagearam o amigo, que costumava ser seu corner nas lutas. O lutador paulista, de 36 anos, tem mais de 10 milhões de seguidores.

'Hoje perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, dividir o tatame e o corner. Só tenho palavras de gratidão por ter você ao meu lado, irmão',

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Nomes como o ex-campeão Rafael dos Anjos e Gilbert 'Durinho' também lamentaram o falecimento de Allan.

https://www.lance.com.br/lutas/com-brilho-de-brasileiros-ufc-belgrado-tem-recordes-de-finalizacoes.html

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