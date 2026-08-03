UFC: estrela do Brasil, Allan 'Puro Osso' morre aos 34 anos
Brasileiro teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia. Do Bronx lamenta perda do amigo
O UFC no Brasil está de luto. Nesta segunda-feira, morreu o lutador paulistano Allan 'Puro Osso' Nascimento, aos 34 anos. Nas redes sociais, a entidade e outros destaques da modalidade no país lamentaram o falecimento do atleta, que somava 22 vitórias (15 por finalização e duas por nocaute) e sete derrotas no currículo.
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A última participação de Allan no octógono foi em 20 de junho deste ano, com derrota para Mitch Raposo, por decisão dividida dos juízes. No dia 2 de novembro, em sua última vitória, 'Puro Osso' brilhou no UFC Vegas 110, com um dos bônus de Performance da Noite após finalizar Cody Durden.
O adeus precoce ao lutador gerou enorme comoção no MMA. Abaixo, a mensagem publicada pelo UFC, por volta das 18h40 desta segunda-feira:
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'Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local.
Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos, companheiros de equipe e entes queridos de Allan neste momento incrivelmente difícil'.
RIP Allan "Puro Osso" Nascimento 🙏— MMADude (@MMADUDEDUDE) August 3, 2026
This was his last finish in the #UFC just last November pic.twitter.com/27sr9augEV
Charles Do Bronx homenageia amigo
Charles Do Bronx foi um dos que homenagearam o amigo, que costumava ser seu corner nas lutas. O lutador paulista, de 36 anos, tem mais de 10 milhões de seguidores.
'Hoje perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, dividir o tatame e o corner. Só tenho palavras de gratidão por ter você ao meu lado, irmão',
Nomes como o ex-campeão Rafael dos Anjos e Gilbert 'Durinho' também lamentaram o falecimento de Allan.
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