UFC Vegas 120: Gamrot é finalizado por Salkilld, e Brasil vence cinco lutas
Australiano venceu a luta principal da noite em menos de quatro minutos e meio
Um dos principais finalizadores do Ultimate, Mateusz Gamrot voltou a provar do próprio veneno neste sábado (8), no evento principal do UFC Vegas 120. Com menos de quatro minutos e meio de luta, o polonês foi superado pelo australiano Quillan Salkilld na disputa do peso-leve (até 70,3 kg), com finalização no primeiro round.
Foi apenas a quinta derrota em 31 lutas de Gamrot na carreira, a segunda por finalização. Por outro lado, Salkilld chegou a 13 de 14 lutas vencidas e agora divide o posto de único atleta a finalizar o polonês com Charles do Bronx, que alcançou o mesmo feito no UFC Rio, em outubro do ano passado.
10 brasileiros estiveram presentes no octógono ao longo da noite. Cinco deles saíram vitoriosos: Diego Ferreira e Manoel Sousa, no peso-leve; Alexia Thainara e Carol Foro, no peso-palha (até 52,1 kg); e José Montanha, no peso-pesado (até 120,2 kg).
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Como foi a luta entre Gamrot e Salkilld?
A disputa se concentrou no solo após o primeiro minuto, com Gamrot e Salkilld trocando posições para tentar se sobressair. O polonês teve a primeira boa oportunidade de finalização ao prender a perna direita do australiano, que conseguiu se defender e foi para as costas do rival.
Gamrot demonstrou resiliência para evitar a primeira tentativa de knockdown e se levantou. Na volta ao chão, Salkilld voltou a montar sobre o finalizador polonês e aplicou um mata-leão para decretar a vitória, a 35 segundos do fim do primeiro round.
Resultados do Fight Night Vegas 120
12. Quillan Salkilld (AUS) venceu Mateusz Gamrot (POL) por finalização no primeiro round
11. Diego Ferreira (BRA) venceu Billy Quarantillo (EUA) por decisão unânime
10. Yadier del Valle (CUB) venceu Darren Elkins (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
9. Alexia Thainara (BRA) venceu Amanda Lemos (BRA) por decisão unânime
8. Ty Miller (EUA) venceu Billy Ray Goff (EUA) por nocaute técnico no terceiro round
7. Steven Asplund (EUA) venceu Guilherme Pat (BRA) por decisão unânime
6. Diyar Nurgozhay (CAZ) venceu Bruno Lopes (BRA) por nocaute técnico no primeiro round
5. José Montanha (BRA) venceu Louie Sutherland (ING) por finalização no primeiro round
4. Manoel Sousa (BRA) venceu Richie Miranda (EUA) por decisão unânime
3. Miles Johns (EUA) venceu Gianni Vazquez (MEX) com nocaute técnico no primeiro round
2. Juliana Miller (EUA) venceu Ravena Oliveira (BRA) por finalização no segundo round
1. Carol Foro (BRA) venceu Gigi Canuto (BRA) por decisão unânime
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