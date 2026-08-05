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Leilão de Neymar vende experiências com Do Bronx e Poatan

Prêmios envolvendo os dois ex-campeões do UFC foram arrematados por R$ 310 mil.

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/08/2026 13:57
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Alex Poatan e Neymar durante leilão beneficente
Alex Poatan e Neymar durante leilão beneficente (Foto: Reprodução/ Instagram Poatan)

Os ex-campeões do UFC Charles do Bronx e Alex Poatan foram protagonistas do leilão beneficente organizado por Neymar, na última segunda-feira (3). Durante o evento, experiências com os dois lutadores foram arrematadas pelo valor de R$ 310 mil reais.

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O comprador garantiu um dia com Charles do Bronx e uma experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos, além de luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield. O lote, criado para os fãs das artes marciais, tinha valor inicial estipulado em R$ 80 mil.

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Poatan compareceu ao evento, acompanhado de seus dois filhos, e tirou fotos com os compradores. Charles do Bronx, que havia acabado de receber a notícia do falecimento do lutador e amigo Alex "Puro Osso" Nascimento, não participou do leilão.

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Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)
Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)

Leilão englobou itens de diferentes modalidades

Além do lote voltado para os fãs de artes marciais, o leilão promovido por Neymar englobou itens relacionados a esportes variados, fora o futebol. Um dos prêmios era uma experiência com João Fonseca, incluindo uma raquete autografada pelo tenista. Também foram leiloadas experiências nos bastidores do Rio Open, com direito a jogo na quadra, e acesso ao Grid House Miami Experience para o GP de Miami 2027.

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O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas.

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