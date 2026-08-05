Leilão de Neymar vende experiências com Do Bronx e Poatan Prêmios envolvendo os dois ex-campeões do UFC foram arrematados por R$ 310 mil.

Os ex-campeões do UFC Charles do Bronx e Alex Poatan foram protagonistas do leilão beneficente organizado por Neymar, na última segunda-feira (3). Durante o evento, experiências com os dois lutadores foram arrematadas pelo valor de R$ 310 mil reais.

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O comprador garantiu um dia com Charles do Bronx e uma experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos, além de luvas autografadas por Mike Tyson e Evander Holyfield. O lote, criado para os fãs das artes marciais, tinha valor inicial estipulado em R$ 80 mil.

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Poatan compareceu ao evento, acompanhado de seus dois filhos, e tirou fotos com os compradores. Charles do Bronx, que havia acabado de receber a notícia do falecimento do lutador e amigo Alex "Puro Osso" Nascimento, não participou do leilão.

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Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)

Leilão englobou itens de diferentes modalidades

Além do lote voltado para os fãs de artes marciais, o leilão promovido por Neymar englobou itens relacionados a esportes variados, fora o futebol. Um dos prêmios era uma experiência com João Fonseca, incluindo uma raquete autografada pelo tenista. Também foram leiloadas experiências nos bastidores do Rio Open, com direito a jogo na quadra, e acesso ao Grid House Miami Experience para o GP de Miami 2027.

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O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas.

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