No UFC, Renato Moicano animado para revanche contra Ortega
Brasileiro sofreu sua primeira derrota na carreira para americano no UFC 214, em 2017
Nove anos depois, Renato Moicano está muito próximo da revanche contra o americano Brian Ortega. Afinal, a luta do brasileiro será uma das atrações do UFC 331, no dia 19 de setembro, em Los Angeles, pelo peso-leve.
➡️Valter Walker volta a defender Poatan no UFC: 'Não vou soltar'
➡️ Sem Charles do Bronx, UFC 331 terá revanches de Pantoja e Moicano
O primeiro embate entre ambos aconteceu em 2017, pelo peso-mosca, e, com uma guilhotina no terceiro round, o lutador americano saiu vitorioso da Luta da Noite do UFC 214. Até então, o brasileiro estava invicto na carreira. Mas, nove anos depois, Moicano diz ter um arsenal maior para dar o troco no adversário:
- Acho que me tornei um atleta bem mais completo. Antigamente, eu lutava muito mais em pé, hoje já estou colocando as lutas para o chão - garantiu o brasiliense, de 37 anos, uma das estrelas do American Top Team. Hoje, ele tem 21 vitórias em 28 lutas.
Da mesma forma que garante estar melhor do que no primeiro duelo contra o americano, Moicano vê o rival em declínio. O brasileiro é o 10º colocado da categoria e vem embalado pela vitória sobre Chris Duncan, em abril, enquanto o americano subirá ao octógono tentando deixar para trás as derrotas para Diego Lopes e Aljamain Sterling, essa última luta em agosto de 2025.
- O Ortega vem piorando bastante desde a nossa última luta. Ali acho que foi o auge dele, uma sequência de vitórias que ele teve, disputou o cinturão e depois decaiu bastante - destacou o brasiliense.
Card do UFC 331
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja
Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan x Maurício Ruffy
Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Doo Ho Choi
Peso-leve (até 70,3 kg): Renato Moicano x Brian Ortega
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield x Iwo Baraniewski
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson x Sean Sharaf
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Charles Jourdain
Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa x Robelis Despaigne
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Brunno "Hulk" Ferreira
Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Joanderson "Tubarão" Brito
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill x Eduarda Moura
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Ozzy Diaz
Peso-pena (até 65,7 Kg): Michael Aswell Jr. x Joo Sang Yoo
🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Valter Walker volta a defender Poatan no UFC: 'Não vou soltar'Há 5 horas
Lutas
Após lesão no UFC, Conor McGregor atualiza resultado da cirurgiaHá 9 horas
Lutas
Sem Charles do Bronx, UFC 331 terá revanches de Pantoja e MoicanoHá 22 horas
Lutas
Leilão de Neymar vende experiências com Do Bronx e PoatanHá 1 dia
Lutas
Charles do Bronx lamenta morte de Puro Osso: 'Como vou entrar no tatame?'Há 1 dia
Lutas
Dana White 'celebra dia' após morte de lutador do UFC e sofre críticas: 'Burrice'Há 2 dias
Mais LANCE!