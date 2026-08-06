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No UFC, Renato Moicano animado para revanche contra Ortega

Brasileiro sofreu sua primeira derrota na carreira para americano no UFC 214, em 2017

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 19:53
Atualizado há 1 minutos
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Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017
Renato Moicano golpeia brian Ortega em 2017 (Foto por Josh Hedges/Zuffa LLC)

Nove anos depois, Renato Moicano está muito próximo da revanche contra o americano Brian Ortega. Afinal, a luta do brasileiro será uma das atrações do UFC 331, no dia 19 de setembro, em Los Angeles, pelo peso-leve.

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O primeiro embate entre ambos aconteceu em 2017, pelo peso-mosca, e, com uma guilhotina no terceiro round, o lutador americano saiu vitorioso da Luta da Noite do UFC 214. Até então, o brasileiro estava invicto na carreira. Mas, nove anos depois, Moicano diz ter um arsenal maior para dar o troco no adversário:

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- Acho que me tornei um atleta bem mais completo. Antigamente, eu lutava muito mais em pé, hoje já estou colocando as lutas para o chão - garantiu o brasiliense, de 37 anos, uma das estrelas do American Top Team. Hoje, ele tem 21 vitórias em 28 lutas.

Da mesma forma que garante estar melhor do que no primeiro duelo contra o americano, Moicano vê o rival em declínio. O brasileiro é o 10º colocado da categoria e vem embalado pela vitória sobre Chris Duncan, em abril, enquanto o americano subirá ao octógono tentando deixar para trás as derrotas para Diego Lopes e Aljamain Sterling, essa última luta em agosto de 2025.

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- O Ortega vem piorando bastante desde a nossa última luta. Ali acho que foi o auge dele, uma sequência de vitórias que ele teve, disputou o cinturão e depois decaiu bastante - destacou o brasiliense.

Card do UFC 331


Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja

Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan x Maurício Ruffy

Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Doo Ho Choi

Peso-leve (até 70,3 kg): Renato Moicano x Brian Ortega

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield x Iwo Baraniewski

Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson x Sean Sharaf

Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Charles Jourdain

Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa x Robelis Despaigne

Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Brunno "Hulk" Ferreira

Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Joanderson "Tubarão" Brito

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill x Eduarda Moura

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Ozzy Diaz

Peso-pena (até 65,7 Kg): Michael Aswell Jr. x Joo Sang Yoo

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