McGregor retorna ao UFC em revanche contra Max Holloway
Irlandês voltará ao octógono para encarar rival americano em cinco rounds nos meios-médios
- Matéria
- Mais Notícias
Uma longa espera de cinco anos terminou neste sábado (16) para os fãs de MMA. Conor McGregor teve o retorno ao Ultimate Fight Championship (UFC) confirmado, junto com a revanche em cinco rounds contra Max Holloway pelos meios-médios (até 77,1 kg), na luta principal do UFC 329. O evento está marcado para o dia 11 de julho, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Relacionadas
➡️ UFC Vegas: Melk Costa perde por decisão unânime, e Brasil vence duas lutas
Afastado da categoria desde 2021, McGregor terá pela frente o adversário derrotado por Charles do Bronx no UFC 326, em março deste ano. O irlandês de 37 anos subiu em um octógono pela última vez em julho de 2021, quando perdeu para o americano Dustin Poirier e quebrou a perna no mesmo dia.
McGregor e Holloway voltam a se enfrentar depois de 13 anos. No primeiro embate entre os oponentes, foi "The Notorious" quem levou a melhor sobre o havaiano por decisão unânime após três rounds, na categoria peso-pena (até 65,8 kg).
➡️ Allen bate Costa por decisão unânime no UFC Vegas 117; veja os resultados
Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a volta de McGregor é anunciada. Em 2024, o lutador deveria ter enfrentado Michael Chandler no UFC 303, também pelo peso meio-médio, mas machucou o dedinho do pé esquerdo a 16 dias do evento e cancelou o compromisso.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Confira o card principal do UFC 329
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Conor McGregor (IRL) x Max Holloway (EUA) - Evento principal
Peso-leve (até 70,3 kg): Benoit Saint Denis (FRA) x Paddy Pimblett (ING) - Co-evento principal
Peso-galo (até 61,2 kg): Cory Sandhagen (EUA) x Mario Bautista (EUA)*
Peso-mosca (até 56,7 kg): Brandon Royval (EUA) x Lone'er Kavanagh (ING)*
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson (EUA) x Elisha Ellison (EUA)*
*Ordem das lutas a ser divulgada
+Aposte na vitória de Conor McGregor no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias