Destaque do Brasil, Jean Silva volta a liderar Noche UFC
Brasileiro encara Yair Rodriguez na luta principal do Noche UFC e se aproxima de cinturão
Jean Silva já tem data e adversário para voltar ao octógono. Embalado pela vitória sobre Arnold Allen, o brasileiro será o protagonista do Noche UFC, em 12 de setembro, no Arizona (EUA), quando enfrentará o mexicano Yair Rodriguez na luta principal do evento. O confronto coloca frente a frente dois nomes importantes do peso-pena (até 65,8 kg) e pode aproximar o vencedor de uma disputa de cinturão.
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Em sua última apresentação, Jean Silva venceu Arnold Allen por decisão unânime e ampliou sua sequência positiva no Ultimate. Agora, diante de Yair Rodriguez, o brasileiro terá a oportunidade de se consolidar entre os principais candidatos ao cinturão dos penas, que pertence a Alexander Volkanovski.
O compromisso marcará a segunda participação consecutiva de "Lord" no Noche UFC. Na edição do ano passado, protagonizou um dos confrontos mais comentados da temporada ao ser derrotado pelo compatriota Diego Lopes. A edição deste ano será também a segunda vez que o peso-pena liderará um card do Ultimate.
Enquanto Jean chega em alta e segue em busca de ampliar sua ascensão na categoria, Yair volta ao octógono depois de mais de um ano afastado. A última luta do mexicano aconteceu em abril de 2025, quando derrotou o brasileiro Patrício Pitbull.
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