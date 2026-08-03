Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Destaque do Brasil, Jean Silva volta a liderar Noche UFC

Brasileiro encara Yair Rodriguez na luta principal do Noche UFC e se aproxima de cinturão

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 17:25
Favorite o Lance! no Google
Jean Silva comemora vitória no UFC
Jean Silva comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Jean Silva já tem data e adversário para voltar ao octógono. Embalado pela vitória sobre Arnold Allen, o brasileiro será o protagonista do Noche UFC, em 12 de setembro, no Arizona (EUA), quando enfrentará o mexicano Yair Rodriguez na luta principal do evento. O confronto coloca frente a frente dois nomes importantes do peso-pena (até 65,8 kg) e pode aproximar o vencedor de uma disputa de cinturão.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em sua última apresentação, Jean Silva venceu Arnold Allen por decisão unânime e ampliou sua sequência positiva no Ultimate. Agora, diante de Yair Rodriguez, o brasileiro terá a oportunidade de se consolidar entre os principais candidatos ao cinturão dos penas, que pertence a Alexander Volkanovski.

continua após a publicidade

O compromisso marcará a segunda participação consecutiva de "Lord" no Noche UFC. Na edição do ano passado, protagonizou um dos confrontos mais comentados da temporada ao ser derrotado pelo compatriota Diego Lopes. A edição deste ano será também a segunda vez que o peso-pena liderará um card do Ultimate.

Enquanto Jean chega em alta e segue em busca de ampliar sua ascensão na categoria, Yair volta ao octógono depois de mais de um ano afastado. A última luta do mexicano aconteceu em abril de 2025, quando derrotou o brasileiro Patrício Pitbull.

continua após a publicidade

➡️ Alex Poatan não volta ao UFC em disputa por cinturão

Jean Silva venceu Arnold Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)
Jean Silva venceu Arnold Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

🥊 Aposte no Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Khabib Nurmagomedov em pesagem antes do UFC 229

Lutas

Invicto no MMA, primo de Khabib se aproxima de UFC

Há 1 hora
Alex Poatan comemora conquista do título no UFC

Lutas

Alex Poatan não volta ao UFC em disputa por cinturão

Há 5 horas
Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

Mais Esportes

De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol

Há 6 horas
Uros Medic comemora o nocaute na principal luta do UFC Belgrado

Lutas

Com brilho de brasileiros, UFC Belgrado tem recordes de finalizações

Há 1 dia
O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Lutas

UFC 331: Charles do Bronx e Pantoja terão revanches, diz jornalista

Há 1 dia
Michael PQD Oliveira em uma de suas vitórias no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Lutas

UFC: Michael 'PQD' Oliveira estreia com nocaute em Belgrado

Há 2 dias
Mais LANCE!
Brasileira Stephanie Luciano comemora a vitória por finalização no UFC Belgrado

Stephanie Luciano finaliza no primeiro round no UFC Belgrado

Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Dana White ataca fã em coletiva do UFC Belgrado: 'Pergunta de m*'

Stephanie Rondinha e Michael PQD vão lutar neste sábado no UFC Belgrado

Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Belgrado

Michael PQD fará sua estreia no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Michael PQD)

UFC Belgrado: Com estreia de brasileiro, veja card completo

Sean Strickland projeta volta ao UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Strickland projeta volta ao UFC e troca ofensas com Chimaev

Robson Conceição vai disputar o cinturão no boxe

Combate transmite disputa de cinturão e semifinais do Fight do Milhão

Arte com Jon Jones, do UFC, e Lewis Hamilton, da Fórmula 1 lado a lado

Jon Jones diz ser bloqueado por Lewis Hamilton: 'Covarde'

Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White revela 'contratação dos sonhos' fora do UFC

Anthony Smith pode pegar mais de 20 anos de prisão (Foto: Reprodução / Instagram)

Ex-rival de Alex Poatan no UFC é preso nos Estados Unidos

Islam Makhachev comemora vitória com dois cinturões do UFC (Foto: Reprodução Instagram: @islam_makhachev)

Makhachev debocha de Charles do Bronx no UFC: 'Ensinar a bater'

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Conor McGregor anuncia data de despedida do UFC: 'A última dança'

Ankalaev levou a melhor sobre Poatan na primeira luta, antes de ser nocauteado na revanche (Foto: Ian Maule/AFP)

Ankalaev aceita desafio de Borrachinha no UFC: 'A menos que fuja'

Kamaru Usman vem de vitória no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Ex-campeão do UFC se declara a brasileiro: 'Não quero ser espancado'