Ainda não se sabe como Alex Pereira, o Poatan, se sairá na nova mudança de categoria, o que não impediu os fãs de colocá-lo como favorito contra Ciryl Gane. Os dois vão disputar o cinturão interino dos pesos-pesados no UFC Casa Branca, marcado para 14 de junho. Nem todos, no entanto, concordam com a expectativa é de que o brasileiro supere os desafios naturais da divisão contra um pesado natural.

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Um possível problema para Poatan na luta não está ligado a uma questão de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Com mais massa muscular, a demanda por oxigênio aumenta – o que pode pesar em uma luta de até 25 minutos.

Esse ponto foi abordado por Artem Vakhitov, em entrevista ao portal "Stand em up", especializado em MMA. Último rival de Poatan no Glory, o russo criticou a forma como o brasileiro ganhou peso para atuar entre os pesados e apontou vantagem para Gane no confronto.

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— Alex sempre foi um cara grande e ganhar peso nunca foi um problema, mas ele precisa fazer isso direito. Dá para ver pela forma física dele que ele ganhou peso extra. Ele precisa desse peso para o wrestling, mas isso não vai jogar a favor dele na trocação. Ciryl é um peso-pesado nato, e Alex agora pesa quase o mesmo que ele. Isso vai prejudicá-lo — disse Vakhitov.

Os dois últimos confrontos de Alex no kickboxing foram justamente contra Vakhitov, com uma vitória para cada lado. Na época, o brasileiro ainda atuava no peso-médio (até 83,9 kg). Em 2023, subiu para os meio-pesados (até 93 kg) e agora tenta uma nova mudança, desta vez para os pesados (até 120,2 kg).

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Treinamento a mil para UFC Casa Branca

A preparação de Alex Poatan segue a todo vapor para o UFC Casa Branca. Para mostrar que está pronto para a nova divisão, o brasileiro movimenta as redes sociais com vídeos de treinos ao lado de Glover Teixeira. Vale destacar que ambas as mudanças de categoria, mencionadas anteriormente, aconteceram desde a chegada do ex-campeão ao UFC.

As últimas semanas foram marcadas por registros de Poatan na academia, seja em sparrings, trabalho de manopla ou musculação. Mesmo antes de se testar em uma nova categoria, o brasileiro já chama atenção pelo porte físico imponente, com estrutura pronta de peso-pesado. Veja imagens aqui.

Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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