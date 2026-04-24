A preparação de Alex Poatan segue a todo vapor para o UFC Casa Branca, que está agendado para o dia 14 de junho. Para mostrar que está pronto para subir para o peso-pesado (até 120,2 Kg), o brasileiro movimento as redes sociais com vídeos de sessões de treinamento ao lado de Glover Teixeira. Essa será, inclusive, a segunda mudança de categoria do ex-campeão desde que entrou na organização.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Treinamento a mil para UFC Casa Branca

As últimas semanas foram marcadas por registros de Poatan na academia, seja em sparrings, trabalho de manopla ou musculação. Mesmo antes de se testar em uma nova categoria, o brasileiro já chama atenção pelo porte físico imponente, com estrutura pronta de peso-pesado. Veja algumas das imagens abaixo:

Ainda não se sabe como Poatan lidará com a mudança de categoria. Não pela sua falta de inferioridade de tamanho ou habilidades, mas por questões biológicas de cárdio. Mais músculos precisam de mais oxigênio, por isso 25 minutos de luta por ser um grande desafio para o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Rivalidade de Strickland e Chimaev ultrapassa UFC: 'Vou matar você na rua'

Mudanças de reinados no Ultimate

Com a mudança para o peso-pesado (até 120 Kg) confirmada, surge a oportunidade do brasileiro conquistar o título em uma terceira categoria. Para isso se concretizar, será necessário se acostumar as novas condições da divisão mais pesada na organização – o que o ex-campeão parece estar fazendo com maestria.

Depois de reconquistar o título na revanche contra Magomed Ankalaev, Poatan divulgou que seus planos futuros incluíam uma nova mudança de peso no UFC. O brasileiro estreou na organização no médio em 2021 e sobe de categoria desde então. A busca por experiências entre os pesados, no entanto, custou o cinturão dos meio-pesados.

continua após a publicidade

Poatan deixou ser campeão após a luta principal do UFC 327 no último sábado (11). Após a saída do brasileiro dos meio-pesados (até 92,9 Kg), o cinturão ficou vago. A vitória do neozelandês Carlos Ulberg sobre o theco Jiri Prochazka, então, marcou o início de um novo reinado na categoria.

Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

🥊 Aposte no seu lutador favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.