Rivalidade de Strickland e Chimaev ultrapassa UFC: 'Vou matar você na rua'

Algumas rivalidades não se limitam apenas às grades do octógono – e a luta principal do UFC 328 exemplifica bem esse cenário. A poucas semanas do evento, marcado para 9 de abril, Khamzat Chimaev e Sean Strickland intensificaram as provocações e elevaram o tom para um nível alarmante, com direito a ameaças.

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O confronto marca a primeira defesa de cinturão de Chimaev desde a conquista do título, em agosto de 2025. Na ocasião, o checheno dominou Dricus Du Plessis no jogo de solo ao longo de cinco rounds e ficou com o cinturão dos médios (até 83,9 kg). Agora, encara Strickland em um duelo que pode anteceder sua mudança definitiva para o meio-pesado (até 93 kg).

Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Troca de farças entre os rivais

Recentemente, uma declaração de Chimaev repercutiu negativamente no mundo do MMA. O lutador afirmou que, fora do octógono, um confronto com Strickland poderia terminar de forma fatal para o norte-americano.

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A resposta do ex-campeão não demorou para chegar. Nas redes sociais, Strickland compartilhou um vídeo em que aparece a frente de uma parede cheia de armas de fogo. O lutador destacou, ainda, que chegou a divulgar sua localização por horas quase como um "convite" para que Khamzat o encontrasse na rua.

— Eu geralmente não posto minha localização ou meu paradeiro. Mas eu estava no Instagram e uma idiotice apareceu no meu feed sobre Chimaev dizendo: "Se você tentar brigar comigo (fora do octógono), eu vou matar você na rua". Cara, eu estava a 10 minutos da sua academia. Eu estava deixando localizações o dia todo no meu Instagram. Seus amigos que treinam com você me seguem, eles estão vendo meus stories. Parte de mim achou que você ia aparecer… Eu sou o último cara nos EUA que você deveria ameaçar — disse Strickland.

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A escalada das provocações levou o UFC a adotar um planejamento especial para o evento. Segundo Dana White, os lutadores não ficarão hospedados no mesmo hotel e não terão qualquer tipo de contato fora dos compromissos oficiais da semana da luta, como forma de evitar que a rivalidade ultrapasse de vez os limites esportivos.

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