Campeão do UFC inicia recuperação após grave lesão; veja vídeo

O duelo contra Jiri Prochazka, no dia 11 de abril, não terminou exatamente como Carlos Ulberg esperava no UFC 327. Apesar de conquistar o tão sonhado cinturão dos meio-pesados (até 93 kg), o neozelandês sofreu uma grave lesão no joelho direito. A recuperação, no entanto, foi iniciada rapidamente, e o campeão já projeta retornar ao octógono o quanto antes.

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A realização da cirurgia foi confirmada por meio das redes sociais, com a publicação de um vídeo que mostra Ulberg já em fase inicial de recuperação. Nas imagens, o atleta aparece caminhando com mobilidade controlada e iniciando os primeiros trabalhos de fisioterapia, focados em exercícios leves e de baixa intensidade. Veja o registro abaixo:

A lesão no LCA aconteceu logo nos primeiros minutos do combate, quando o neozelandês fez um apoio irregular do peso sobre o joelho. A partir daí, a instabilidade ficou evidente, o que dificultou sua movimentação e provocou quedas ao longo do confronto. Ainda assim, Ulberg encontrou espaço para definir a luta ao acertar um cruzado de esquerda em contragolpe, garantindo o nocaute.

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A pressa pelo retorno ao octógono ocorre em meio à preocupação de o Ultimate promover outra disputa por seu cinturão em caso de longa inatividade – como aconteceu com Tom Aspinall. O atual campeão peso-pesado (até 120 kg) verá seu título ser disputado entre Alex Poatan e Ciryl Gane em junho, no UFC Freedom, após passar por múltiplas cirurgias no olho.

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Carlos Ulberg perdeu cinturão em festa

A comemoração de Carlos Ulberg após a vitória no UFC 237 foi intensa até demais. Após nocautear Jiri Prochazka pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg), o neozelandês confessou que acabou perdendo o troféu enquanto festejava em uma boate.

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— Eu perdi o cinturão, cara. Não sei onde ele está. Após a vitória, o plano era não beber. Mas primeiro vem alguém e te serve um champagne para celebrar. E aí uma coisa leva à outra e você está virando shots. Aí toma outro, e outro… - contou, em entrevista à Fox Sports Austrália.

Campeão do meio-pesado, Carlos Ulberg é antes de disputa por cinturão no UFC (Foto: Reprodução Twitter UFC)

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