Brasileiro entra no top-15 de divisão do Ultimate após UFC 329
Paddy Pimblett também foi destaque e aproveitou a noite para subir no ranking
Se o embate entre Conor McGregor e Max Holloway já justificava a expectativa em torno do UFC 329, o restante do card consolidou o evento como um marco para a organização. O evento entrou para a história ao registrar a maior bilheteria da organização (cerca de R$ 135 milhões), e a sua repercussão ganhou força com a atualização dos rankings do Ultimate, divulgada nesta terça-feira (14), trazendo excelentes notícias para o esporte brasileiro.
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Brasileiro no top-15
Alessandro Costa, parceiro de treino de Diego Lopes, venceu a terceira luta seguida na temporada de 2026, em um intervalo de apenas 98 dias. Ao finalizar Cody Durden com um mata-leão no segundo round, o atleta entrou no top-15 do peso-mosca (até 56,7 kg), assumindo o 15º lugar do ranking da divisão.
O brasileiro pegou a luta com Durden com apenas duas semanas de antecedência, substituindo Ode Osbourne. Além do duelo do UFC 329, que foi o primeiro da noite em Las Vegas, Costa já havia vencido Stewart Nicoll em abril e nocauteado Matt Schnell no mês passado. Outro brasileiro que também venceu sua partida foi Ryan Gandra, mas ainda não entrou no top-15 da categoria peso-médio (até 83,9 kg).
Co-evento principal do UFC 329
Além de Alessandro Costa, outro lutador que aproveitou a noite em Las Vegas para subir no ranking foi Paddy Pimblett. O inglês precisou de apenas 52 segundos para finalizar Benoit Saint Denis, ganhando um dos bônus de 'Performance da Noite'. Na atualização dos rankings do peso-leve (até 70,3 kg), subiu quatro posições para integrar o top-5.
Em janeiro, Pimblett foi derrotado por Justin Gaethje e precisava de uma vitória para subir no ranking da divisão e voltar a sonhar com uma nova disputa pelo título. Saint Denis, no entanto, perdeu três posições no ranking e passou a ser o oitavo colocado.
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