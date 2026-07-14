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Após UFC 329, lutador brasileiro desafia Israel Adesanya

A última vitória de Adesanya no UFC foi em 2023

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
14/07/2026 11:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ryan Gandra comemora vitória no UFC México (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)
Ryan Gandra comemora vitória no UFC México (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

O UFC 329 representou uma ascensão significativa para os representantes brasileiros. Além de Alessandro Costa, que venceu na noite de Las Vegas e entrou oficialmente no ranking da categoria peso-mosca (até 56,7 kg), figurando no top-15, Ryan Gandra também aproveitou o evento para desafiar Israel Adesanya.

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    • Apesar de não aparecer no ranking do peso-médio (até 83,9 kg) após a atualização desta terça-feira (14), o brasileiro venceu Zachary Reese por nocaute técnico com um pouco mais de um minuto de luta. Em fevereiro, ele já havia nocauteado José Medina em apenas 41 segundos e segue invicto no Ultimate, em que chegou via Contender Series no ano passado.

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    Disposto a integrar o top-15 da divisão, Gandra desafiou Israel Adesanya, antigo rei da categoria, mas que vive o pior momento da carreira, com quatro derrotas seguidas. "Eu não sou muito de escolher. Mas gostaria de lutar o mais rápido possível. Meu sonho era lutar contra o Adesanya. O cara que eu via pela televisão e, hoje, vejo como uma luta boa para mim", afirmou na coletiva pós-UFC 329.

    O brasileiro ainda citou a dificuldade que seria uma partida com o ex-campeão da categoria. Apesar disso, ele concluiu: "É um cara muito duro, mas que sonho lutar futuramente. Toda luta é difícil."

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    Adesanya no UFC

    Israel Adesanya conquistou sua última vitória no UFC 287, em abril de 2023, quando derrotou o brasileiro Alex "Poatan" Pereira. Desde então, acumulou derrotas para Sean Strickland, Dricus Du Plessis, Nassourdine Imavov e Joe Pyfer.

    O nigeriano estreou na organização em fevereiro de 2018 e registra 13 vitórias em 19 lutas. Vale destacar ainda que o ex-campeão realizou seis defesas de cinturão em dois reinados.

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