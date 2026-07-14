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Brasileiro ataca Conor McGregor após UFC 329: 'Se eu pego, mato'

Carlos Prates usou as redes sociais para mandar um recado após a lesão sofrida pelo irlandês

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 15:54
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

O aguardado retorno de Conor McGregor ao UFC foi encerrado após segundos de combate. Contra Max Holloway, na luta principal do UFC 329 no último sábado (11), o irlandês sofreu uma lesão no joelho direito logo no início e não conseguiu continuar em ação. A situação se tornou em oportunidade para o brasileiro Carlos Prates alfinetar McGregor mais uma vez.

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    Após o fim precoce da luta, Prates usou as redes sociais para mandar um recado ao ex-campeão dos pesos pena e leve. O brasileiro sugeriu que McGregor se aposente do Ultimate:

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    — Se eu pego, eu mato com requintes de crueldade. Fez bem em não aceitar a luta contra mim, Mc Chicken. Você já fez o seu legado. Agora senta e assista! E nunca mais corte esse cabelo assim.

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    • McGregor, agora, foca suas atenções na recuperação física, que precisará de cirurgia. A suspeita inicial é de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Prates, por outro lado, é apontado como provável próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios (77 kg) e fica de olho na luta entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry.

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    Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
    Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

    Conor McGregor recusou luta contra Carlos Prates?

    A troca de provocações entre os dois atletas teve início após versões conflitantes sobre quem teria recusado um possível confronto no UFC. Lucas Lutkus, empresário de Prates, afirmou no podcast "Direto de Vegas" que o nome do brasileiro foi oficialmente oferecido a McGregor, mas que o irlandês recusou a oportunidade.

    Posteriormente, o próprio representante da equipe Fighting Nerds declarou que McGregor teria "corrido" do duelo por considerá-lo um adversário perigoso. O ex-campeão, no entanto, contestou essa versão durante participação no The Ariel Helwani Show. Segundo ele, aceitou prontamente a consulta sobre a luta, mas o UFC jamais encaminhou um contrato para oficializar o confronto.

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