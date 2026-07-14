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Brasileiro é demitido do UFC após polêmica com arbitragem

Michel Pereira protagonizou duras reclamações ao árbitro no UFC Baku, em junho

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:04
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Michel Pereira perdeu no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Michel Pereira em ação no UFC (Foto: Reprodução)

Michel Pereira está fora do UFC! A decisão da entidade de demitir o brasileiro foi confirmada pelo portal "Ag Fight". O lutador estava no Ultimate desde 2020 e, ao longo desse período, acumulou 10 vitórias e seis derrotas. O seu último compromisso foi no UFC Baku, em junho deste ano, quando foi superado pelo russo Shara Magomedov e fez duras reclamações sobre a arbitragem.

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    O auge de Michel na franquia de Dana White foi entre 2020 e 2024. Durante esses anos, o brasileiro chegou à marca de oito vitórias consecutivas e consolidou-se como um dos principais atletas do peso-médio (até 84 kg). No entanto, no retrospecto recente, o lutador passou a oscilar, acumulando quatro resultados negativos nas últimas cinco lutas. Isso pesou na decisão do UFC, que optou por demitir Michel, apelidado de "Paraense Voador".

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    O brasileiro Michel Pereira, durante a pesagem para o UFC Baku (Foto: Reprodução/ Instagram)
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    • Polêmicas na última luta pelo UFC

    A última parição de Michel no octógono do UFC foi recheada de polêmicas. O lutador foi derrotado pelo russo Shara Magomedov e contestou a atuação do árbitro Herb Dean. No combate, o "Paraense Voador" foi agarrado pelos cabelos pelo adversário. Dean advertiu o russo e garantiu que Shara seria penalizado em caso de nova ocorrência, mas a promessa não se cumpriu. O lutador ainda atingiu o brasileiro com um dedo no olho e conquistou a vitória por decisão unânime, sem qualquer intervenção da arbitragem.

    A situação reverberou também em Alex Poatan, que, nas redes sociais, endossou a reclamação do compatriota. Ele compartilhou um vídeo de trechos da luta, publicado por Michel, e acrescentou as palavras: "Herb Dean covarde".

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