AO VIVO: Acompanhe o card do UFC 329 com Conor McGregor
No card completo, três brasileiros entraram em ação neste sábado (11)
O Ultimate retorna com o UFC 329, sexto evento numerado de 2026, neste sábado (11). Na luta principal, o irlandês Conor McGregor enfrenta o havaiano Max Holloway pelo peso meio-médio (até 77,1 Kg). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h.
ATUALIZAÇÃO: É O BRASIL! Cesar Almeida enfrenta Damian Pinas pelo card preliminar AGORA!
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*EM ATUALIZAÇÃO
3. Farid Basharat venceu John Garza (EUA) por decisão unânime
2. Ryan Gandra (BRA) venceu Zachary Reese (EUA) por nocaute no primeiro round
1. Alessandro Costa (BRA) venceu Cody Durden (EUA) por finalização no segundo round
➡️ McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC
FICHA TÉCNICA
UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x John Garza
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
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