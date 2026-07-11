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AO VIVO: Acompanhe o card do UFC 329 com Conor McGregor

No card completo, três brasileiros entraram em ação neste sábado (11)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:00
Atualizado há 0 minutos
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Conor McGregor não luta no UFC desde 2021 (Foto: Steve Marcus/AFP)
Conor McGregor em octógono do UFC (Foto: Steve Marcus/AFP)

O Ultimate retorna com o UFC 329, sexto evento numerado de 2026, neste sábado (11). Na luta principal, o irlandês Conor McGregor enfrenta o havaiano Max Holloway pelo peso meio-médio (até 77,1 Kg). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h.

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    Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

    ➡️ McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC

    FICHA TÉCNICA
    UFC 329

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x John Garza
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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