Conor McGregor fala sobre lesão sofrida no UFC 329 pela primeira vez
Lutador irlandês garantiu que voltará a lutar na organização de MMA
A grande expectativa pelo retorno de Conor McGregor terminou em frustração após apenas 69 segundos de luta. Na luta principal do UFC 329, o irlandês foi derrotado por Max Holloway por nocaute técnico (TKO) após sofrer uma lesão dentro do octógono. Nas redes sociais, o ex-campeão duplo abriu o jogo sobre o ocorrido.
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A rapidez com que McGregor sofreu a lesão levantou suspeitas entre os fãs de MMA. Enquanto alguns acreditam que a escorregada nos instantes iniciais tenha sido a responsável pelo problema, outros chegaram a cogitar que o lutador já estivesse lesionado antes mesmo de subir ao octógono. A segunda hipótese, porém, foi negada pelo irlandês, que também destacou a frustração com o incidente.
— Meu cabeçote pifou. Foi destruído. Eu não tinha nenhuma lesão antes da luta. Estava dando chutes, apoiando o pé no chão e pulando durante todo o período de treinamento e também nos bastidores antes da luta. Isso aconteceu do nada. Estou completamente perdido. Só consigo descrever isso como um inferno — escreveu McGregor.
My head gasket is gone. Destroyed. I had no injury / injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026
Horas depois, Conor voltou a comentar sobre seu estado físico antes do combate. Para o astro, o episódio não representa o fim da trajetória no esporte. Mesmo após cinco anos afastado das competições e diante de mais uma lesão, o irlandês garantiu que seguirá focado e retornará ao UFC.
— Eu estava tão preparado e afiado para essa luta que não consigo acreditar no que aconteceu. Dizer que eu não estava em condições de lutar ao entrar no octógono é um absurdo. Eu estava calmo, pronto e confiante. Estou em choque com o que aconteceu. O diabo está literalmente me encarando bem na minha frente. Não vou entrar nessa briga. Estarei na igreja amanhã. Vou superar isso. Não vou me deixar abater. Voltarei — completou.
I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face…— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026
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A suspeita inicial é de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Caso a lesão seja confirmada e haja necessidade de cirurgia, o problema pode afastar o irlandês do octógono por até um ano, com um período estimado de recuperação entre nove e 12 meses.
O diagnóstico definitivo ainda depende da realização de exames, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. Se confirmada, a lesão representará mais um obstáculo na carreira do ex-campeão, que já enfrentou outros problemas físicos nos últimos anos.
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