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Conor McGregor fala sobre lesão sofrida no UFC 329 pela primeira vez

Lutador irlandês garantiu que voltará a lutar na organização de MMA

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 10:44
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

A grande expectativa pelo retorno de Conor McGregor terminou em frustração após apenas 69 segundos de luta. Na luta principal do UFC 329, o irlandês foi derrotado por Max Holloway por nocaute técnico (TKO) após sofrer uma lesão dentro do octógono. Nas redes sociais, o ex-campeão duplo abriu o jogo sobre o ocorrido.

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    A rapidez com que McGregor sofreu a lesão levantou suspeitas entre os fãs de MMA. Enquanto alguns acreditam que a escorregada nos instantes iniciais tenha sido a responsável pelo problema, outros chegaram a cogitar que o lutador já estivesse lesionado antes mesmo de subir ao octógono. A segunda hipótese, porém, foi negada pelo irlandês, que também destacou a frustração com o incidente.

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    — Meu cabeçote pifou. Foi destruído. Eu não tinha nenhuma lesão antes da luta. Estava dando chutes, apoiando o pé no chão e pulando durante todo o período de treinamento e também nos bastidores antes da luta. Isso aconteceu do nada. Estou completamente perdido. Só consigo descrever isso como um inferno — escreveu McGregor.

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    • Horas depois, Conor voltou a comentar sobre seu estado físico antes do combate. Para o astro, o episódio não representa o fim da trajetória no esporte. Mesmo após cinco anos afastado das competições e diante de mais uma lesão, o irlandês garantiu que seguirá focado e retornará ao UFC.

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    — Eu estava tão preparado e afiado para essa luta que não consigo acreditar no que aconteceu. Dizer que eu não estava em condições de lutar ao entrar no octógono é um absurdo. Eu estava calmo, pronto e confiante. Estou em choque com o que aconteceu. O diabo está literalmente me encarando bem na minha frente. Não vou entrar nessa briga. Estarei na igreja amanhã. Vou superar isso. Não vou me deixar abater. Voltarei — completou.

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    A suspeita inicial é de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Caso a lesão seja confirmada e haja necessidade de cirurgia, o problema pode afastar o irlandês do octógono por até um ano, com um período estimado de recuperação entre nove e 12 meses.

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    O diagnóstico definitivo ainda depende da realização de exames, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. Se confirmada, a lesão representará mais um obstáculo na carreira do ex-campeão, que já enfrentou outros problemas físicos nos últimos anos.

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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