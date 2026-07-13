Destaque do UFC, Pimblett minimiza jiu-jitsu de Charles do Bronx Lutador brasileiro é o maior finalizador da história da organização

A vitória relâmpago no UFC 329 elevou ainda mais a confiança de Paddy Pimblett. Embalado pelo triunfo, o britânico passou a projetar um possível confronto contra Charles do Bronx. Ao comentar o duelo, surpreendeu ao afirmar que acredita ser superior ao ex-campeão dos leves até mesmo no jiu-jítsu, principal especialidade do brasileiro.

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A importância de Charles do Bronx na história do UFC é inegável. Apesar do respeito que desperta dentro da comunidade do MMA, porém, a idade do brasileiro passou a ser vista como um fator favorável pelos rivais. Pimblett, por exemplo, acredita levar vantagem tanto na trocação quanto no jiu-jítsu, principal especialidade do ex-campeão dos leves (até 70,3 kg).

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— Eu finalizaria o Charles. Tenho o maior respeito por ele, sabe? Ele é uma lenda no esporte, mas está se aposentando. E acho que se ele tentar me agarrar, eu o finalizaria — disse Pimblett.

A estreia de Charles na organização de Dana White aconteceu em 2010. Desde então, o lutador acumula 37 duelos disputados, com 25 vitórias, 11 derrotas e um no contest (sem resultado). Para além dos números no cartel, o brasileiro é recordista de finalizações no UFC com 17 – quatro a frente do segundo colocado, Jim Miller.

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Futuro de Do Bronx dependia de McGregor?

A alta cúpula do UFC terá um trabalho e tanto pela frente no peso-leve (até 70,3 kg). Com grandes nomes em alta, há muitos cenários possíveis para movimentar a divisão nos próximos meses. Entre os principais lutadores, está o brasileiro Charles do Bronx, que aguarda a definição de seu próximo passo na organização. A expectativa, porém, era de que o evento deste sábado (11) ajudasse a definir os rumos da categoria, mas o resultado frustrou.

Independentemente do resultado, porém, Charles acredita que o ideal é a realização de uma revanche contra Justin Gaethje. Para o "Leão Embaçado", o norte-americano é o adversário que faz mais sentido, o que colocaria o brasileiro como próximo desafiante ao cinturão, especialmente após o desfecho da luta principal do UFC 329.

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➡️ Lesão encerra retorno de Conor McGregor no UFC 329 em segundos

Com o cenário da divisão ainda indefinido, Do Bronx agora aguarda a decisão do UFC sobre seu próximo compromisso. O ex-campeão dos leves e atual detentor do cinturão BMF ainda tem oito lutas previstas em seu contrato com a organização e reforçou que está à disposição para seguir ativo.