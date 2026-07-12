Alex Poatan e Jon Jones se encontram nos bastidores do UFC 329
Encontro acontece pela primeira vez após a polêmica do UFC Casa Branca
Enquanto os fãs esperavam o show de Conor McGregor no octógono – que acabou antes mesmo de começar –, um encontro de gigantes aconteceu nos bastidores do UFC 329. Depois das polêmicas que seguiram o evento na Casa Branca, Alex Poatan e Jon Jones se encontraram pela primeira vez. A reunião teve ainda "desculpas" do norte-americano pelo mal-entendido no último mês.
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— Eu quero que o Alex saiba que eu não quis ser desrespeitoso com o vídeo. Dana White estava falando: "Ele (Poatan) vai ser o melhor lutador de todos os tempos", e eu senti que ele estava tentando me atacar com essa fala — confessou Bones.
O encontro foi registrado e compartilhado pelo perfil oficial do UFC no Paramount+. Após a confissão de Jones, a conversa rapidamente se transformou em brincadeira, com direito a uma tentativa de queda do brasileiro. A conversa foi acompanhada pelo treinador de Poatan, Plínio Cruz, que fez a ponte entre o inglês e o português.
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Derrota e deboche?
Bastaram poucos minutos para que Jon Jones reagisse à derrota de Alex Poatan no UFC Casa Branca. Logo após o brasileiro ser nocauteado por Ciryl Gane na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados, o ex-campeão publicou um vídeo nas redes sociais com aparente tom de deboche, em uma provocação que rapidamente repercutiu entre os fãs de MMA.
A manifestação de Jones aconteceu dias depois de Dana White colocar Poatan à frente do norte-americano na discussão sobre o maior lutador da história do UFC. Segundo o presidente da organização, uma vitória do brasileiro sobre Gane e a conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes seriam suficientes para colocá-lo no topo da lista dos maiores nomes que já passaram pelo octógono.
A possibilidade, porém, não se concretizou. Após um primeiro round equilibrado, Poatan acabou derrotado por nocaute técnico no segundo assalto e viu escapar a chance de conquistar um feito inédito na história do UFC. Pouco depois do resultado, Jones publicou um vídeo em suas redes sociais ao estilo "eu te avisei", atitude que foi interpretada por parte dos fãs como uma provocação ao brasileiro.
Alex Poatan projeta retorno
Após quase um mês do UFC Casa Branca, quando Alex Poatan foi derrotado por Ciryl Gane, o brasileiro foca na volta ao octógono. Como revelou durante um evento na última quinta-feira (9), a expectativa é que a próxima luta aconteça em novembro. Além disso, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados garantiu que continuará na categoria dos pesos-pesados (até 120 kg).
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