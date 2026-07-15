Borrachinha nega luta contra ex-campeão do UFC Peso meio-pesado brasileiro segue sem lutar desde abril de 2026

Ainda não se sabe quando Paulo Costa retornará ao octógono mais famoso do mundo. Mesmo sem novo adversário à vista, Borrachinha procura o melhor para sua carreira no UFC e não aceitará qualquer acordo só para voltar a lutar. Segundo o brasileiro, a organização ofereceu a luta principal contra Magomed Ankalaev, que rapidamente foi recusada.

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Os termos do acordo não foram positivos para Borrachinha. Além de ter menos de 15 dias, o lutador teria que viajar para o outro lado do mundo sem acréscimos financeiros ou ajudas extras. A proposta foi confirmada pelo brasileiro em entrevista ao jornalista Ariel Helwani.

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— São menos de 14 dias para pegar um voo para Abu Dhabi. É um voo de 16 horas, cinco rounds, pelo mesmo dinheiro, e nem por um cinturão interino. Não acho que isso faça sentido agora — contou Borrachinha.

Inconformado com as condições oferecidas pelo UFC, Borrachinha usou as redes sociais para debochar da oferta. Em tom bem-humorado, simulou uma conversa com a organização para criticar o curto prazo de preparação e a falta de incentivos financeiros.

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— Ei, tenho uma ótima proposta para você: "luta sem título em 13 dias, aviso prévio curto, Abu Dhabi, 5 rounds, mesmo dinheiro, nada melhor" Eu: "Eu também te amo" — escreveu.

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Brasileiro culpou UFC por falta de luta

A última vez que Borrachinha subiu ao octógono foi em abril deste ano, quando nocauteou o então invicto Azamat Murzakanov no terceiro round. Desde então, o brasileiro segue sem saber quem enfrentará a seguir. A inatividade parece incomodar o novo meio-pesado, que foi às redes sociais reclamar da organização comandada por Dana White.

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— Desde que derrotei Azamat em abril, tenho procurado a próxima luta. Eventualmente, abri a porta para lutar no peso-pesado. O UFC me disse para esperar e esperar… Aqui estamos, já é julho e eu ainda estou procurando lutar com outra pessoa no meio-pesado, peso-médio ou até peso-pesado, mas a resposta do UFC e do Hunter Campbell é a mesma: "Espere" — escreveu Paulo Costa.

Vale destacar que Hunter Campbell, citado pelo lutador, é um dos responsáveis por montar eventos, casar lutas e negociar contratos com os atletas. Em relação ao vínculo com a organização, Borrachinha revelou que está próximo do fim de seu atual acordo com o Ultimate e que a próxima luta será a última prevista em contrato.

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Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327 (Foto: Jim WATSON / AFP)

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