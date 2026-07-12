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UFC esperava luta de McGregor para decidir futuro de Charles do Bronx

Brasileiro ainda está sem adversário definido para próxima luta na organização

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 02:06
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Charles Do Bronx busca revanche contra Holloway em 2026 (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)
Charles Do Bronx comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)

A alta cúpula do UFC terá um trabalho e tanto pela frente no peso-leve (até 70,3 kg). Com grandes nomes em alta, há muitos cenários possíveis para movimentar a divisão nos próximos meses. Entre os principais lutadores, está o brasileiro Charles do Bronx, que aguarda a definição de seu próximo passo na organização. A expectativa, porém, era de que o evento deste sábado (11) ajudasse a definir os rumos da categoria.

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    Independentemente do que se esperava para a luta entre Conor McGregor e Max Holloway, a realidade foi frustrante. Ainda nos primeiros segundos, o irlandês sofreu uma lesão — que, a princípio, parece ter sido no joelho — e acabou derrotado por nocaute técnico. Assim, o retorno mais aguardado do ano durou pouco mais de um minuto.

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    Do lado vencedor, Holloway vinha de uma derrota para Charles do Bronx. O confronto, realizado em março deste ano, coroou o brasileiro como novo campeão BMF ("lutador mais durão"). Ainda assim, desde então, o ex-campeão dos leves segue sem conhecer seu próximo adversário. Para ele, o UFC aguardava justamente o desfecho da luta principal do UFC 329 antes de definir os próximos movimentos da divisão.

    — Acho que o UFC estava esperando muito essa luta acontecer, e aconteceu. Não mudou em nada. Para mim, não mudava em nada de qualquer forma — afirmou Do Bronx.

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    Na sequência, Charles voltou a defender a realização de uma revanche contra Justin Gaethje. Na visão do brasileiro, o norte-americano é o adversário que faz mais sentido para definir o próximo desafiante ao cinturão, especialmente após o desfecho da luta principal do UFC 329.

    — Eu acho que o nome mais forte e a luta a ser feita é Charles Oliveira x Justin Gaethje. A gente tem uma história já lá atrás. Então essa luta, com esse desfecho, fica muito mais fácil para mim. Lógico, não queria que isso acontecesse de forma nenhuma. Achava que ele perdia de qualquer forma, porém, não dessa forma. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos sentar com os patrões, vamos entender o que tem que fazer e vamos embora — completou.

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    Com o cenário da divisão ainda indefinido, Charles agora aguarda a decisão do UFC sobre seu próximo compromisso. O ex-campeão dos leves e atual detentor do cinturão BMF ainda tem oito lutas previstas em seu contrato com a organização e reforçou que está à disposição para seguir ativo.

    Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC
    Charles do Bronx comemora vitória sobre Holloway no UFC (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

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    O Brasil encerrou sua participação no UFC 329 com saldo positivo. Dos três representantes no evento, Ryan Gandra e Alessandro Costa conquistaram vitórias convincentes, enquanto César Almeida acabou derrotado por Damian Pinas (ARU) ainda no primeiro round.

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    Alessandro abriu a campanha brasileira ao finalizar Cody Durden no segundo assalto, após controlar o combate no solo e encaixar um mata-leão. Na sequência, Ryan Gandra precisou de apenas sete segundos para nocautear Zachary Reese e confirmar uma das vitórias mais rápidas da noite. O único revés veio com César Almeida, que fazia uma luta equilibrada, mas acabou atingido por um direto de Pinas nos instantes finais da primeira parcial e não teve condições de continuar no combate.

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