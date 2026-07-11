Brasil começa bem, mas sofre com derrota no UFC 329
Alessandro Costa, Ryan Gandra e Cesar Almeida representaram o país
O Brasil contou com apenas três representantes no UFC 329 deste sábado (11). Ryan Gandra e Alessandro Costa venceram seus compromissos de forma convincente e animaram a torcida brasileira. A campanha, porém, terminou com um revés: o terceiro atleta do país foi Cesar Almeida, que acabou nocauteado ainda no round inicial.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Início de sucesso
O primeiro duelo da noite começou equilibrado, com Cody Durden mais ativo nas primeiras investidas em pé. Alessandro Costa respondeu com chutes e também tentou um golpe giratório, sem sucesso. A luta seguiu intensa na trocação, mas o brasileiro levou a melhor nos momentos mais importantes do primeiro assalto ao conectar um overhand de direita que fez o adversário recuar. Durden ainda tentou amarrar a luta no clinch, porém Alessandro escapou e terminou a parcial em vantagem.
Na volta para o segundo round, o brasileiro acelerou o ritmo e voltou a atacar a linha de cintura. Em uma tentativa de repetir o movimento, Durden perdeu a base e caiu. Alessandro aproveitou a chance para impor seu jiu-jítsu, passou para as costas do americano e encaixou um mata-leão. Sem alternativa, Cody deu os tapinhas e decretou o triunfo do manauara por finalização.
Demorou nem 10 segundos
Ryan Gandra precisou de pouco tempo para definir o combate. Mesmo após trocar golpes francos com Zachary Reese no início da luta, o brasileiro encontrou a abertura ideal e acertou um cruzado de esquerda que apagou o americano. Reese ainda caiu no octógono, mas Ryan aproveitou a oportunidade para complementar o ataque no chão até a interrupção do árbitro, que encerrou o confronto.
A atuação relâmpago foi acompanhada de um discurso confiante. Ainda no octógono, Ryan reforçou a promessa de que será um dos protagonistas da categoria e resgatou uma frase que ficou conhecida na voz de Charles do Bronx.
— Desde a primeira vez eu falei que seria o problema da divisão. Me mandaram uma pedreira, o Zachary, e mostrei mais uma vez que sou o problema da divisão — disse Gandra.
Brasil sofre primeira e única derrota no UFC 329
César Almeida e Damian Pinas iniciaram o confronto com trocas de chutes baixos no centro do octógono. Em um dos ataques do brasileiro, o atleta de Aruba segurou a perna e tentou levar a luta para o chão, mas acabou sofrendo a inversão e foi derrubado. Pouco depois, os dois voltaram à trocação.
Na luta em pé, Pinas passou a encontrar os melhores golpes. Depois de acertar dois cruzados de esquerda, o arubano encontrou o golpe decisivo nos segundos finais do primeiro round. Um direto em cheio atingiu o rosto de César, que caiu desacordado. Sem condições de seguir no combate, o brasileiro foi derrotado por nocaute ainda na primeira parcial.
➡️ McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC
FICHA TÉCNICA
UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x John Garza
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte na vitória do Brasil no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Lutas
AO VIVO: Acompanhe o card do UFC 329 com Conor McGregorHá 1 hora
Lutas
McGregor tem cinco possíveis destinos no UFC, revela Dana WhiteHá 4 horas
Lutas
McGregor x Holloway: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 329Há 4 horas
Fora de Campo
BKFC recebe transmissão exclusiva de Canal Combate no BrasilHá 5 horas
Lutas
Filhos de McGregor assistirão a uma luta do pai pela primeira vez no UFC 329Há 6 horas
Lutas
McGregor agita o público e promete 'guerra' no UFC 329Há 9 horas
Mais LANCE!