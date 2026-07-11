Brasil começa bem, mas sofre com derrota no UFC 329 Alessandro Costa, Ryan Gandra e Cesar Almeida representaram o país

O Brasil contou com apenas três representantes no UFC 329 deste sábado (11). Ryan Gandra e Alessandro Costa venceram seus compromissos de forma convincente e animaram a torcida brasileira. A campanha, porém, terminou com um revés: o terceiro atleta do país foi Cesar Almeida, que acabou nocauteado ainda no round inicial.

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Início de sucesso

O primeiro duelo da noite começou equilibrado, com Cody Durden mais ativo nas primeiras investidas em pé. Alessandro Costa respondeu com chutes e também tentou um golpe giratório, sem sucesso. A luta seguiu intensa na trocação, mas o brasileiro levou a melhor nos momentos mais importantes do primeiro assalto ao conectar um overhand de direita que fez o adversário recuar. Durden ainda tentou amarrar a luta no clinch, porém Alessandro escapou e terminou a parcial em vantagem.

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Na volta para o segundo round, o brasileiro acelerou o ritmo e voltou a atacar a linha de cintura. Em uma tentativa de repetir o movimento, Durden perdeu a base e caiu. Alessandro aproveitou a chance para impor seu jiu-jítsu, passou para as costas do americano e encaixou um mata-leão. Sem alternativa, Cody deu os tapinhas e decretou o triunfo do manauara por finalização.

Demorou nem 10 segundos

Ryan Gandra precisou de pouco tempo para definir o combate. Mesmo após trocar golpes francos com Zachary Reese no início da luta, o brasileiro encontrou a abertura ideal e acertou um cruzado de esquerda que apagou o americano. Reese ainda caiu no octógono, mas Ryan aproveitou a oportunidade para complementar o ataque no chão até a interrupção do árbitro, que encerrou o confronto.

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A atuação relâmpago foi acompanhada de um discurso confiante. Ainda no octógono, Ryan reforçou a promessa de que será um dos protagonistas da categoria e resgatou uma frase que ficou conhecida na voz de Charles do Bronx.

— Desde a primeira vez eu falei que seria o problema da divisão. Me mandaram uma pedreira, o Zachary, e mostrei mais uma vez que sou o problema da divisão — disse Gandra.

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Brasil sofre primeira e única derrota no UFC 329

César Almeida e Damian Pinas iniciaram o confronto com trocas de chutes baixos no centro do octógono. Em um dos ataques do brasileiro, o atleta de Aruba segurou a perna e tentou levar a luta para o chão, mas acabou sofrendo a inversão e foi derrubado. Pouco depois, os dois voltaram à trocação.

Na luta em pé, Pinas passou a encontrar os melhores golpes. Depois de acertar dois cruzados de esquerda, o arubano encontrou o golpe decisivo nos segundos finais do primeiro round. Um direto em cheio atingiu o rosto de César, que caiu desacordado. Sem condições de seguir no combate, o brasileiro foi derrotado por nocaute ainda na primeira parcial.

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FICHA TÉCNICA

UFC 329

📆 Data: 11 de julho de 2026

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway

Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney

Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

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Card Preliminar - 18h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong

Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x John Garza

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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+ Aposte na vitória do Brasil no UFC

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