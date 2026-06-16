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UFC Casa Branca: Poatan fala em revanche com Gane e chama árbitro de covarde

Brasileiro acusa arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais do rival

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 18:09
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)
Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)

Inconformado com a derrota no UFC Casa Branca, Alex "Poatan" Pereira foi às redes sociais nesta terça-feira (16) e se pronunciou pela primeira vez sobre o nocaute sofrido contra Cyril Gane. Em vídeo publicado em seu canal, o brasileiro fez críticas à atuação do árbitro Herb Dean, a quem alega ter avisado sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

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    — Um dia antes, teve uma reunião de regras. Chamei o árbitro e falei: "Dedo no olho, chute no saco, pode acontecer, mas esse cara tem um histórico muito maldoso de dar soco na nuca, cotovelada". Eu vi isso em alguns vídeos, então me preocupei e fui adiantar isso para ele para ficar de olho. Ele foi lá, chamou o parceiro dele, colocou como o modelo, explicou, colocou a mão (na nuca), e mostrou onde pode bater e onde não pode.

    Antes dos golpes ilegais, que foram decisivos na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados (até 120,2 kg), Poatan reconhece que estava lidando bem com a estreia na categoria até o jab acertado por Gane. Após isso, o adversário tentou finalizá-lo com recursos que, segundo o lutador paulista, não deveriam ter sido permitidos pela arbitragem.

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    — Naquela hora do jab, eu caí, grudei nas pernas, e ele foi ali jogando cotovelada, soco. O cara estava desesperado, colocou uma mão ali que ele nem acreditou, entendeu? Ele queria terminar a luta de qualquer jeito. Isso ele sempre faz, em várias lutas, é o que mais tem. Eu estava tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho, chute no saco, isso aí não é para acontecer, mas acontece. Mas soco na nuca? Você (árbitro) está ali, tem que estar vendo. Aquela era a oportunidade da vida dele (Gane), e o árbitro estava ali para ver.

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    Alex Poatan mostra hematomas na noca após o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/Instagram/@alexpoatanpereira)
    Alex Poatan mostra hematomas na noca após o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/Instagram/@alexpoatanpereira)

    O ex-campeão dos médios (até 84 kg) e dos meio-pesados (93 kg) também compartilhou imagens de hematomas na região da nuca para justificar a reclamação. Com o rosto visivelmente machucado, o striker desabafou sobre a questão, chamou Herb Dean de covarde e afirmou que o árbitro deveria responsabilizado pela omissão dentro do octógono.

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    — O cara não foi sujeito homem. Ele não deveria estar arbitrando aquela luta. Na verdade, um cara desse tinha que ser punido. É um trabalho sério, é um evento sério. O cara deveria responder judicialmente. Ele foi um covarde porque eu avisei antes. Isso não é um profissional de verdade, nem merecia estar ali.

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    Poatan: 'O certo é uma revanche imediata'

    Alex &quot;Poatan&quot; Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    Alex Poatan no UFC 320, em 2025 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)<br>

    No vídeo, Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata com Cyril Gane. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14).

    — Depois do evento eu estava ali no quarto, com meu empresário, e recebi a ligação (do UFC). A gente já falou alguma coisa do próximo passo, falei dos golpes ilegais. Era uma luta que estava legal e a tendência era crescer o show, ir desenrolando. O certo é uma revanche imediata. Já falei com a organização e eles me pediram alguns dias, porque a gente está voltando, acabou de acontecer o evento. Vou esperar um pouco, mas em breve vamos ter uma resposta.

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