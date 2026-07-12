Brasileiros debocham de McGregor no UFC 329: 'Ele e Neymar'
Irlandês se lesionou e levou a pior contra Max Holloway neste sábado (11)
A luta principal do UFC 329 não terminou como esperado. Neste sábado (11), o mundo das lutas parou para acompanhar o retorno de Conor McGregor ao octógono. O problema? O combate durou apenas pouco mais de um minuto por causa de uma lesão do irlandês. Nas redes sociais, a situação foi alvo de provocação entre torcedores no Brasil.
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Irlandês é alvo de piadas
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Lesão tira McGregor da disputa
A luta principal durou pouco – apenas 69 segundos – e acabou de maneira incomum. Logo nos primeiros segundos, Conor McGregor tentou surpreender Max Holloway com dois chutes altos, mas escorregou nas duas investidas e caiu no octógono. O havaiano aproveitou a situação para atacar com golpes no solo, até que o irlandês conseguiu se levantar.
Na sequência, McGregor tentou retomar a trocação, mas demonstrou dificuldades para apoiar a perna e permanecer em pé. Ao perceber que o adversário apresentava sinais claros de lesão, Holloway chegou a olhar para o árbitro para confirmar se o combate continuaria. Conor ainda tentou seguir na luta, porém voltou a sentir o problema físico e não teve condições de prosseguir. Diante do quadro, a arbitragem encerrou o confronto e confirmou a vitória de Max por nocaute técnico.
➡️ McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC
FICHA TÉCNICA
UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal
Max Holloway venceu Conor McGregor por nocaute técnico aos
Paddy Pimblett venceu Benoit Saint Denis por finalização aos 0m52s do 1º round
Mario Bautista venceu Cory Sandhagen por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Brandon Royval venceu Lone'er Kavanagh por finalização (mata-leão) aos 3m40s do 3° round
King Green venceu Terrance McKinney por nocaute técnico aos 4m59s do 1° round
Card Preliminar
Robert Whittaker venceu Nikita Krylov por nocaute técnico a 1m01s do 3° round
Gable Steveson venceu Elisha Ellison por nocaute aos 2m31s do 1° round
Adrian Yanez venceu Cody Garbrandt por nocaute técnico aos 2m27s do 1° round
Luke Riley venceu Kai Kamaka III por nocaute técnico aos 3m03s do 1° round
Wang Cong venceu Tracy Cortez por decisão unânime (29-27, 29-27, 29-27)
Damian Pinas venceu Cesar Almeida por nocaute aos 4m44s do 1° round
Farid Basharat venceu John Garza por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Ryan Gandra venceu Zachary Reese por nocaute técnico a 1m15s do 1° round
Alessandro Costa venceu Cody Durden por finalização (mata-leão) aos 2m19s do 2° round
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