UFC terá duelo de brasileiros em evento deste sábado (18)
Felipe Franco e Levi Rodrigues se enfrentam no octógono pela primeira vez
O Brasil estará bem representado no UFC Oklahoma City deste sábado (18). Da abertura da noite até o card principal, os brasileiros buscam colocar o país no topo do mundo mais uma vez. Em destaque, no meio de tanta ação, há o duelo entre Felipe Franco e Levi Rodrigues – duas promesas da Amarelinha no MMA.
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De um lado, Felipe chega preparado para conquistar a primeira vitória na organização de Dana White. O primeiro compromisso pode não ter sido como esperava, com uma derrota contra o português Mario Pinto, mas o histórico do meio-pesado (até 92,9 kg) mostra que grandes feitos ainda virão. Em um cartel de 10-2, o lutador fechou os 10 triunfos da carreira por via rápida.
Do outro, Levi fará sua estreia no UFC. Embora siga invicto no MMA profissional, "Baby Monster" ganha uma mancha na carreira ao testar positivo para nandrolona – um esteroide anabolizante sintético, parecido com a testosterona – após o sucesso no Contender Series, em outubro de 2025, quando conquistou seu contrato com o Ultimate.
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Uma suspensão, então, foi dada pela Combat Sports Anti-Doping (CSAD) à Rodrigues, que afirmou ter utilizado a substância para tratar uma série de lesões que tiraram da ativa por cerca de três anos. Sem poder estrear até o incidente ser resolvivo, Levi enfim subirá ao octógono mais famoso do mundo no dia 18 de junho.
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FICHA TÉCNICA
UFC Oklahoma City
📆 Data: 18 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma City (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Dricus Du Plessis x Kamaru Usman
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jared Cannonier x Christian Leroy Duncan
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper x Mitch Ramirez
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tabatha Ricci x Fatima Kline
Peso-pena (até 56,7 Kg): Tommy McMillen x Alberto Montes
Card Preliminar - 18h
Peso-pena (até 65,7 Kg): Austin Bashi x Jose Miguel Delgado
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jean Paul Lebosnoyani x Seok Hyeon Ko
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Levi Rodrigues Jr. x Felipe Franco
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alden Coria x Stewart Nicoll
Peso-pesado (até 120,2 Kg): RJ Harris x Alvin Hines
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Anna Melisano x Dione Barbosa
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