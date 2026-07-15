UFC terá duelo de brasileiros em evento deste sábado (18) Felipe Franco e Levi Rodrigues se enfrentam no octógono pela primeira vez

O Brasil estará bem representado no UFC Oklahoma City deste sábado (18). Da abertura da noite até o card principal, os brasileiros buscam colocar o país no topo do mundo mais uma vez. Em destaque, no meio de tanta ação, há o duelo entre Felipe Franco e Levi Rodrigues – duas promesas da Amarelinha no MMA.

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De um lado, Felipe chega preparado para conquistar a primeira vitória na organização de Dana White. O primeiro compromisso pode não ter sido como esperava, com uma derrota contra o português Mario Pinto, mas o histórico do meio-pesado (até 92,9 kg) mostra que grandes feitos ainda virão. Em um cartel de 10-2, o lutador fechou os 10 triunfos da carreira por via rápida.

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Do outro, Levi fará sua estreia no UFC. Embora siga invicto no MMA profissional, "Baby Monster" ganha uma mancha na carreira ao testar positivo para nandrolona – um esteroide anabolizante sintético, parecido com a testosterona – após o sucesso no Contender Series, em outubro de 2025, quando conquistou seu contrato com o Ultimate.

Uma suspensão, então, foi dada pela Combat Sports Anti-Doping (CSAD) à Rodrigues, que afirmou ter utilizado a substância para tratar uma série de lesões que tiraram da ativa por cerca de três anos. Sem poder estrear até o incidente ser resolvivo, Levi enfim subirá ao octógono mais famoso do mundo no dia 18 de junho.

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Promessa do Brasil, Levi Rodrigues em luta no Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @levi.bmonster)

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FICHA TÉCNICA

UFC Oklahoma City

📆 Data: 18 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma City (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Dricus Du Plessis x Kamaru Usman

Peso-médio (até 83,9 Kg): Jared Cannonier x Christian Leroy Duncan

Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper x Mitch Ramirez

Peso-palha (até 52,1 Kg): Tabatha Ricci x Fatima Kline

Peso-pena (até 56,7 Kg): Tommy McMillen x Alberto Montes

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Card Preliminar - 18h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Austin Bashi x Jose Miguel Delgado

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jean Paul Lebosnoyani x Seok Hyeon Ko

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Levi Rodrigues Jr. x Felipe Franco

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alden Coria x Stewart Nicoll

Peso-pesado (até 120,2 Kg): RJ Harris x Alvin Hines

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Anna Melisano x Dione Barbosa

🥊 Aposte na vitória do Brasil no UFC

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