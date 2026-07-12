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McGregor ficará quanto tempo fora do UFC? Entenda a grave lesão sofrida no UFC 329

Irlandês sofreu lesão no joelho no primeiro segundo contra Max Holloway

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 15:09
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Conor McGregor sofreu uma lesão no joelho logo no primeiro segundo da luta contra Max Holloway, no UFC 329, neste sábado (11) e a suspeita inicial é de uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). O problema pode afastar o irlandês do octógono por até um ano, com um período estimado de recuperação entre nove e 12 meses caso a lesão seja confirmada e haja necessidade de cirurgia.

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    O diagnóstico definitivo ainda depende de exames, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. Caso a lesão seja confirmada e haja necessidade de cirurgia, o tempo de recuperação costuma variar entre nove e 12 meses.

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    — Estamos supondo uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Não sou médico, mas foi o que imaginei quando vi o lance, e os médicos pensam a mesma coisa — afirmou Dana White na coletiva após o UFC 329.

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
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    • McGregor sofreu lesão no primeiro movimento da luta

    O problema aconteceu antes mesmo que a luta contra Holloway pudesse se desenvolver. McGregor tentou aplicar um chute alto logo no início do combate, mas sentiu o joelho e caiu no octógono. O confronto marcou o retorno do irlandês após um longo período afastado das competições.

    A possível ruptura do LCA representa mais um obstáculo na carreira do ex-campeão do UFC, que já havia passado por outros problemas físicos nos últimos anos. Caso precise realizar uma cirurgia de reconstrução do ligamento, o atleta terá pela frente um longo processo de recuperação antes de voltar aos treinos de alto rendimento.

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    O que é a lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

    O Ligamento Cruzado Anterior é uma estrutura responsável por dar estabilidade ao joelho, controlando movimentos de rotação e evitando o deslocamento excessivo da tíbia em relação ao fêmur.

    A lesão é comum entre atletas e costuma acontecer durante movimentos de mudança rápida de direção, aterrissagens após saltos, desacelerações bruscas ou rotações inesperadas do joelho. Em muitos casos, o atleta sente um estalo no momento da ruptura, seguido por dor, inchaço e perda de estabilidade na articulação.

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    Para esportistas de alto rendimento, o tratamento geralmente envolve cirurgia de reconstrução do ligamento. O retorno às competições costuma levar de nove a 12 meses, período que pode manter McGregor longe do UFC durante boa parte de 2026.

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