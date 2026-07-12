McGregor ficará quanto tempo fora do UFC? Entenda a grave lesão sofrida no UFC 329 Irlandês sofreu lesão no joelho no primeiro segundo contra Max Holloway

Conor McGregor sofreu uma lesão no joelho logo no primeiro segundo da luta contra Max Holloway, no UFC 329, neste sábado (11) e a suspeita inicial é de uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). O problema pode afastar o irlandês do octógono por até um ano, com um período estimado de recuperação entre nove e 12 meses caso a lesão seja confirmada e haja necessidade de cirurgia.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O diagnóstico definitivo ainda depende de exames, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. Caso a lesão seja confirmada e haja necessidade de cirurgia, o tempo de recuperação costuma variar entre nove e 12 meses.

continua após a publicidade

— Estamos supondo uma ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Não sou médico, mas foi o que imaginei quando vi o lance, e os médicos pensam a mesma coisa — afirmou Dana White na coletiva após o UFC 329.

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

McGregor sofreu lesão no primeiro movimento da luta

O problema aconteceu antes mesmo que a luta contra Holloway pudesse se desenvolver. McGregor tentou aplicar um chute alto logo no início do combate, mas sentiu o joelho e caiu no octógono. O confronto marcou o retorno do irlandês após um longo período afastado das competições.

A possível ruptura do LCA representa mais um obstáculo na carreira do ex-campeão do UFC, que já havia passado por outros problemas físicos nos últimos anos. Caso precise realizar uma cirurgia de reconstrução do ligamento, o atleta terá pela frente um longo processo de recuperação antes de voltar aos treinos de alto rendimento.

continua após a publicidade

➡️ Lesão encerra retorno de Conor McGregor no UFC 329 em segundos

O que é a lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

O Ligamento Cruzado Anterior é uma estrutura responsável por dar estabilidade ao joelho, controlando movimentos de rotação e evitando o deslocamento excessivo da tíbia em relação ao fêmur.

A lesão é comum entre atletas e costuma acontecer durante movimentos de mudança rápida de direção, aterrissagens após saltos, desacelerações bruscas ou rotações inesperadas do joelho. Em muitos casos, o atleta sente um estalo no momento da ruptura, seguido por dor, inchaço e perda de estabilidade na articulação.

continua após a publicidade

Para esportistas de alto rendimento, o tratamento geralmente envolve cirurgia de reconstrução do ligamento. O retorno às competições costuma levar de nove a 12 meses, período que pode manter McGregor longe do UFC durante boa parte de 2026.

+Aposte no Brasil no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.