McGregor tem cinco possíveis destinos no UFC, revela Dana White Presidente do UFC afirma que vitória sobre Max Holloway pode abrir diversos caminhos

A luta entre Conor McGregor e Max Holloway, neste sábado (11), em Las Vegas, vale muito mais do que apenas uma vitória no octógono. Segundo o presidente do UFC, Dana White, o resultado do confronto pode definir os próximos anos da carreira do irlandês dentro da organização.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao The Mac Life, White revelou que já trabalha com pelo menos cinco possibilidades diferentes para McGregor caso o ex-campeão dos pesos-pena e peso-leve saia vencedor do UFC 329. Para o dirigente, o duelo representa um divisor de águas tanto para o irlandês quanto para Holloway:

continua após a publicidade

— Qualquer coisa é possível se ele vencer no sábado. Quem quer que vença no sábado conquista uma grande vitória e dá um enorme passo na carreira, especialmente neste momento. São dois caras que já fizeram tudo — afirmou o presidente do UFC.

Dana White foi além e detalhou o impacto que o resultado pode ter no futuro dos dois lutadores.

— Tenho uns cinco cenários na minha cabeça se Conor vencer, e tenho algo como três cenários para Max caso ele vença. Então, isso é gigante para ambos — completou.

continua após a publicidade

Retorno após cinco anos

O combate marca o aguardado retorno de McGregor ao octógono após cinco anos afastado do UFC. A última aparição do irlandês aconteceu em julho de 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna durante a derrota para Dustin Poirier.

Desde então, o ex-campeão passou por um longo processo de recuperação e viu sua carreira entrar em um período de incerteza. Antes da lesão, McGregor havia perdido três de suas últimas quatro lutas, desempenho que levantou dúvidas sobre uma possível aposentadoria definitiva.

continua após a publicidade

Planos existem, mas UFC evita previsões

Apesar de já imaginar diferentes caminhos para McGregor em caso de triunfo, Dana White ressaltou que o esporte costuma surpreender até mesmo quem está nos bastidores do UFC há décadas.

— O que eu amo neste esporte é justamente isso. Quem imaginava que faríamos um evento na Casa Branca? Eu não previ aquilo. No ano passado, eu dizia que acreditava que Conor lutaria em 2025, e ele não lutou. Então comecei a pensar que talvez ele não lutasse mais — disse o dirigente.

continua após a publicidade

— É isso que torna tudo divertido. Nós temos uma ideia de como o restante do ano será, mas sempre acontecem coisas que não antecipamos — acrescentou.

➡️Alex Poatan projeta volta ao octógono e comemora prêmio do UFC

A encarada de Conor McGregor e Max Holloway na pesagem cerimonial do UFC 329 (Foto: Reprodução/ UFC)

A programação do UFC 329, com McGregor:

📆 Data: 11 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

continua após a publicidade

Card Principal - 22h

Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway

Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney

Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

Card Preliminar - 18h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong

Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

continua após a publicidade

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.