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McGregor tem cinco possíveis destinos no UFC, revela Dana White

Presidente do UFC afirma que vitória sobre Max Holloway pode abrir diversos caminhos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 15:13
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
Pôster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

A luta entre Conor McGregor e Max Holloway, neste sábado (11), em Las Vegas, vale muito mais do que apenas uma vitória no octógono. Segundo o presidente do UFC, Dana White, o resultado do confronto pode definir os próximos anos da carreira do irlandês dentro da organização.

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    Em entrevista ao The Mac Life, White revelou que já trabalha com pelo menos cinco possibilidades diferentes para McGregor caso o ex-campeão dos pesos-pena e peso-leve saia vencedor do UFC 329. Para o dirigente, o duelo representa um divisor de águas tanto para o irlandês quanto para Holloway:

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    — Qualquer coisa é possível se ele vencer no sábado. Quem quer que vença no sábado conquista uma grande vitória e dá um enorme passo na carreira, especialmente neste momento. São dois caras que já fizeram tudo — afirmou o presidente do UFC.

    Dana White foi além e detalhou o impacto que o resultado pode ter no futuro dos dois lutadores.

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    • — Tenho uns cinco cenários na minha cabeça se Conor vencer, e tenho algo como três cenários para Max caso ele vença. Então, isso é gigante para ambos — completou.

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    Retorno após cinco anos

    O combate marca o aguardado retorno de McGregor ao octógono após cinco anos afastado do UFC. A última aparição do irlandês aconteceu em julho de 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna durante a derrota para Dustin Poirier.

    Desde então, o ex-campeão passou por um longo processo de recuperação e viu sua carreira entrar em um período de incerteza. Antes da lesão, McGregor havia perdido três de suas últimas quatro lutas, desempenho que levantou dúvidas sobre uma possível aposentadoria definitiva.

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    Planos existem, mas UFC evita previsões

    Apesar de já imaginar diferentes caminhos para McGregor em caso de triunfo, Dana White ressaltou que o esporte costuma surpreender até mesmo quem está nos bastidores do UFC há décadas.

    — O que eu amo neste esporte é justamente isso. Quem imaginava que faríamos um evento na Casa Branca? Eu não previ aquilo. No ano passado, eu dizia que acreditava que Conor lutaria em 2025, e ele não lutou. Então comecei a pensar que talvez ele não lutasse mais — disse o dirigente.

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    — É isso que torna tudo divertido. Nós temos uma ideia de como o restante do ano será, mas sempre acontecem coisas que não antecipamos — acrescentou.

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    A encarada de Conor McGregor e Max Holloway na pesagem cerimonial do UFC 329
    A encarada de Conor McGregor e Max Holloway na pesagem cerimonial do UFC 329 (Foto: Reprodução/ UFC)

    A programação do UFC 329, com McGregor:

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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