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McGregor confirma cirurgia e diz que fará última luta do contrato no UFC

Lutador irlandês garantiu que voltará para última luta do contrato

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 11:15
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Os planos parecem bem definidos para Conor McGregor, depois do susto no UFC 329. No último sábado (11), o lendário "The Notorious" sofreu uma lesão que o tirou da disputa contra o havaiano Max Holloway. O lutador irlandês, então, foi às redes sociais para confirmar que precisará passar por procedimento cirúgicos, mas que estará de volta para sua última luta.

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    O depoimento do ex-campeão duplo está ligado principalmente a sua nova conexão com a religião. Conhecido por seus problemas com drogas e álcool, McGregor destaca que se manterá focado e longe de antigos vícios. Nas redes sociais, além de todo agradecimento a Deus, confirmou que fará cirurgia e que cumprirá com a última luta do contrato.

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    — Tudo é possível para mim porque eu sou crente! Cirurgia. Pré-hab. Voltar à prática de artes marciais. Vai outra vez. Luta final do contrato. Por favor, Deus! Eu confio em Ti Senhor! Mostra-me o teu caminho. Obrigado Deus — escreveu McGregor.

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    • A rapidez com que Conor sofreu a lesão levantou suspeitas entre os fãs de MMA. Enquanto alguns acreditam que a escorregada nos instantes iniciais tenha sido a responsável pelo problema, outros chegaram a cogitar que o lutador já estivesse lesionado antes mesmo de subir ao octógono. A segunda hipótese, porém, foi negada pelo irlandês, que também destacou a frustração com o incidente.

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    A suspeita inicial é de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Com a lesão confirmada, assim como a necessidade de cirurgia, o problema deve afastar o irlandês do octógono por até um ano, com um período estimado de recuperação entre nove e 12 meses.

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    O diagnóstico definitivo ainda não foi anunciado oficialmente, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. A lesão representa, então, mais um obstáculo na carreira do ex-campeão, que já enfrentou outros problemas físicos nos últimos anos.

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    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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