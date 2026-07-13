McGregor confirma cirurgia e diz que fará última luta do contrato no UFC Lutador irlandês garantiu que voltará para última luta do contrato

Os planos parecem bem definidos para Conor McGregor, depois do susto no UFC 329. No último sábado (11), o lendário "The Notorious" sofreu uma lesão que o tirou da disputa contra o havaiano Max Holloway. O lutador irlandês, então, foi às redes sociais para confirmar que precisará passar por procedimento cirúgicos, mas que estará de volta para sua última luta.

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O depoimento do ex-campeão duplo está ligado principalmente a sua nova conexão com a religião. Conhecido por seus problemas com drogas e álcool, McGregor destaca que se manterá focado e longe de antigos vícios. Nas redes sociais, além de todo agradecimento a Deus, confirmou que fará cirurgia e que cumprirá com a última luta do contrato.

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— Tudo é possível para mim porque eu sou crente! Cirurgia. Pré-hab. Voltar à prática de artes marciais. Vai outra vez. Luta final do contrato. Por favor, Deus! Eu confio em Ti Senhor! Mostra-me o teu caminho. Obrigado Deus — escreveu McGregor.

A rapidez com que Conor sofreu a lesão levantou suspeitas entre os fãs de MMA. Enquanto alguns acreditam que a escorregada nos instantes iniciais tenha sido a responsável pelo problema, outros chegaram a cogitar que o lutador já estivesse lesionado antes mesmo de subir ao octógono. A segunda hipótese, porém, foi negada pelo irlandês, que também destacou a frustração com o incidente.

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A suspeita inicial é de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). Com a lesão confirmada, assim como a necessidade de cirurgia, o problema deve afastar o irlandês do octógono por até um ano, com um período estimado de recuperação entre nove e 12 meses.

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O diagnóstico definitivo ainda não foi anunciado oficialmente, mas o presidente do UFC, Dana White, afirmou após o evento que a avaliação inicial da equipe médica aponta para um rompimento do ligamento. A lesão representa, então, mais um obstáculo na carreira do ex-campeão, que já enfrentou outros problemas físicos nos últimos anos.

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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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