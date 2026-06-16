Alex Poatan cobra Dana White por demissão de árbitro do UFC Casa Branca Brasileiro foi nocauteado por Cyril Gane na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados

Alex "Poatan" Pereira voltou a mostrar seu descontentamento com a atuação da arbitragem do UFC Casa Branca publicamente na noite desta terça-feira (16). Depois de chamar Herb Dean de covarde e acusá-lo de omissão perante aos golpes ilegais de Cyril Gane na luta dos pesos-pesados (até 120,2 kg), o brasileiro pediu através das redes sociais para que Dana White, CEO da franquia, demita o árbitro.

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Na postagem, que conta com o texto "Pereira quer Herb Dean fora!" em destaque, o striker paulista cobra providências diretamente ao empresário norte-americano, marcando seu perfil oficial.

— Dana White, você deveria dar o exemplo com ele, assim como se faz com os lutadores quando eles prejudicam a imagem da organização — disparou Poatan.

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Alex Poatan pede demissão de árbitro do UFC em rede social (Foto: Reprodução/Instagram/@alexpoatanpereira)

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Ainda nesta terça (16), Pereira publicou um vídeo onde fez críticas à postura de Herb Dean, a quem alega ter avisado sobre o histórico de cotoveladas na nuca de Cyril Gane na véspera do evento. Além disso, o ex-campeão dos médios (até 84 kg) e dos meio-pesados (93 kg) compartilhou imagens de hematomas na região para justificar a reclamação e, com o rosto visivelmente machucado, afirmou que o árbitro deveria responsabilizado pela omissão dentro do octógono.

— O cara não foi sujeito homem. Ele não deveria estar arbitrando aquela luta. Na verdade, um cara desse tinha que ser punido. É um trabalho sério, é um evento sério. O cara deveria responder judicialmente. Ele foi um covarde porque eu avisei antes. Isso não é um profissional de verdade, nem merecia estar ali — disse Poatan, no vídeo.

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Poatan: 'O certo é uma revanche imediata'

Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube/@Poatan.AlexPereira)

Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14).

— Depois do evento eu estava ali no quarto, com meu empresário, e recebi a ligação (do UFC). A gente já falou alguma coisa do próximo passo, falei dos golpes ilegais. Era uma luta que estava legal e a tendência era crescer o show, ir desenrolando. O certo é uma revanche imediata. Já falei com a organização e eles me pediram alguns dias, porque a gente está voltando, acabou de acontecer o evento. Vou esperar um pouco, mas em breve vamos ter uma resposta.

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