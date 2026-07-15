Em revanche do UFC, Cigado e Werdum tem luta cancelada Ex-campeão peso-pesado do UFC anunciou o fim do duelo por meio das redes sociais

Não será em agosto que os fãs no Brasil assistirão a mais uma luta entre Junior "Cigano" dos Santos e Fabrício Werdum. Na última terça-feira (14), o ex-campeão dos pesados (até 120,2 kg) do UFC anunciou que o novo duelo precisou ser cancelado. A declaração foi compartilhada pelo próprio lutador nas redes sociais.

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— Eu tenho um esclarecimento importante pra fazer. Há pouco tempo atrás, eu acredito que vocês acompanharam que surgiu a possibilidade de uma terceira luta entre eu e o Fabrício Werdum. E dessa vez ia ser mais na linha do grappling, o que seria um problema pra mim, não é verdade? Mas tudo bem, eu estava disposto a enfrentar esse desafio. As coisas acabaram não andando como a gente esperava, tivemos alguns contratempos e esse confronto entre eu e o Werdum não vai acontecer — contou Cigano.

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O combate no "Kings Championship", que acontecerá no dia 8 de agosto, não seguiria as artes marciais mistas ou o boxe, mas, sim, em formato de grappling. Com duas vitórias de Cigano, antes e depois do UFC, essa seria a última oportunidade de Werdum diminuir a diferença. Nos comentários, inclusive, Fabrício brincou com a "desvantagem" que tem sobre o compatriota.

— O risco era grande de pedir musica no fantástico! Risos — escreveu Fabrício Werdum.

O primeiro duelo aconteceu em outubro de 2008, durante o UFC 90. Na ocasião, Junior conseguiu nocautear o rival ainda no primeiro round. A revanche demorou para acontecer, mas, enfim, saiu. Fora da organização de Dana White, os brasileiros voltaram a se enfrentar no MMA sem lutas, e Cigano saiu novamente vencedor, por decisão dividida.

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