Qual o duelo mais difícil das oitavas da Libertadores? Vote!

A Conmebol sorteou na manhã desta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Com grandes jogos, como Flamengo x Cruzeiro e Corinthians x Rosário Central, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre qual é o duelo mais difícil da fase. Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!

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