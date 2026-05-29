menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLibertadores

Qual o duelo mais difícil das oitavas da Libertadores? Vote!

Partidas serão jogadas após a Copa do Mundo, em agosto

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
16:23
Favorite o Lance! no Google
Taça troféu da Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol sorteou na manhã desta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Com grandes jogos, como Flamengo x Cruzeiro e Corinthians x Rosário Central, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre qual é o duelo mais difícil da fase. Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias