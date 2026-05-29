Qual o duelo mais difícil das oitavas da Libertadores? Vote!
Partidas serão jogadas após a Copa do Mundo, em agosto
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A Conmebol sorteou na manhã desta sexta-feira (29) os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Com grandes jogos, como Flamengo x Cruzeiro e Corinthians x Rosário Central, o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO sobre qual é o duelo mais difícil da fase. Selecione a alternativa que reflete a sua visão abaixo e compartilhe com os amigos!
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