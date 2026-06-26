Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre Arqueiro protagonizou mais uma falha na Copa do Mundo

Muslera, alvo de críticas em todas as rodadas do Uruguai na Copa do Mundo 2026, teve mais uma falha diante da Espanha, pela terceira rodada do Grupo H. O goleiro uruguaio que enfrentou o Flamengo, com o Estudiantes pela fase de grupo da Libertadores também falhou contra o Rubro-Negro, confira.

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Aos 22 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique cruzou pela esquerda e Muslera saiu mal para tentar interceptar a bola. O goleiro se atrapalhou completamente no lance e acabou entregando nos pés de Pedro, que aproveitou o presente para marcar o único gol da partida.

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Relembre o lance:

🚨 Libertadores A Grubu'nda Flamengo, kritik maçta Estudiantes'i 1-0 mağlup etti.



Muslera, 65. dakikada yediği golün ardından Estudiantes taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kaldı. pic.twitter.com/IpbDxXllmJ — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) May 21, 2026

Já na partida contra a Espanha, quando o cronometro marcava os 41 minutos da primeira etapa, após disputa de bola, Yamal recupera e toca para Lorente, que cruza na área. Bola chega em Baena que chuta fraco, mas Muslera aceita.

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Veja o lance:

🇺🇾🐔 O FRANGAÇO de Muslera e o gol de Baena. Uruguai 0x1 Espanha.



Uruguai vai sendo ELIMINADO da Copa do Mundo na fase de grupos!



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/r1ihkNDoI9 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 27, 2026

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi na jogada aérea, tendão de Aquiles do Flamengo nesta altura da temporada, que o Estudiantes criou sua melhor chance, logo aos cinco minutos. Mesmo em casa, o Rubro-Negro não teve controle da posse de bola. E, quando a tinha sob domínio, abusava dos passes longos em direção a Bruno Henrique, mas sem sucesso. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Meza no camisa 27, mas o VAR interveio e apontou que a falta havia acontecido fora da área. Após uma atuação apática no primeiro tempo, a torcida vaiou a equipe na saída para o intervalo.

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Jogadores de Flamengo e Estudiantes durante o primeiro tempo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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O Flamengo voltou do vestiário apostando nos contra-ataques e, em uma dessas escapadas, teve uma falta perigosa, na qual Léo Pereira levou perigo ao gol. Pouco depois, a bola entrou com Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro do Estudiantes para estufar a rede. Inspirado, o camisa 9 ainda arriscou uma bicicleta minutos depois, após passe magistral de Paquetá, mas a finalização saiu para fora. O tento de Pedro foi fundamental para o torcedor rubro-negro não amargar mais um resultado ruim, como vinha acontecendo.

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