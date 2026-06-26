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Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre

Arqueiro protagonizou mais uma falha na Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 22:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Muslera, alvo de críticas em todas as rodadas do Uruguai na Copa do Mundo 2026, teve mais uma falha diante da Espanha, pela terceira rodada do Grupo H. O goleiro uruguaio que enfrentou o Flamengo, com o Estudiantes pela fase de grupo da Libertadores também falhou contra o Rubro-Negro, confira.

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    Aos 22 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique cruzou pela esquerda e Muslera saiu mal para tentar interceptar a bola. O goleiro se atrapalhou completamente no lance e acabou entregando nos pés de Pedro, que aproveitou o presente para marcar o único gol da partida.

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    Relembre o lance:

    Já na partida contra a Espanha, quando o cronometro marcava os 41 minutos da primeira etapa, após disputa de bola, Yamal recupera e toca para Lorente, que cruza na área. Bola chega em Baena que chuta fraco, mas Muslera aceita.

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    Veja o lance:

    Como foi Flamengo x Estudiantes?

    Foi na jogada aérea, tendão de Aquiles do Flamengo nesta altura da temporada, que o Estudiantes criou sua melhor chance, logo aos cinco minutos. Mesmo em casa, o Rubro-Negro não teve controle da posse de bola. E, quando a tinha sob domínio, abusava dos passes longos em direção a Bruno Henrique, mas sem sucesso. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Meza no camisa 27, mas o VAR interveio e apontou que a falta havia acontecido fora da área. Após uma atuação apática no primeiro tempo, a torcida vaiou a equipe na saída para o intervalo.

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    Jogadores de Flamengo e Estudiantes durante o primeiro tempo
    Jogadores de Flamengo e Estudiantes durante o primeiro tempo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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    Flamengo voltou do vestiário apostando nos contra-ataques e, em uma dessas escapadas, teve uma falta perigosa, na qual Léo Pereira levou perigo ao gol. Pouco depois, a bola entrou com Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro do Estudiantes para estufar a rede. Inspirado, o camisa 9 ainda arriscou uma bicicleta minutos depois, após passe magistral de Paquetá, mas a finalização saiu para fora. O tento de Pedro foi fundamental para o torcedor rubro-negro não amargar mais um resultado ruim, como vinha acontecendo.

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