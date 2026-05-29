Último duelo entre Flamengo e Cruzeiro na Libertadores teve Arrascaeta como carrasco

O sorteio das oitavas de final da Libertadores promoveu um reencontro que faz o torcedor rubro-negro viajar no tempo. Há oito anos, em 2018, Flamengo e Cruzeiro também se enfrentavam nesta mesma fase da competição. Naquela ocasião, porém, o homem que hoje é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro vestia azul e foi o grande responsável por frustrar os planos cariocas: Giorgian De Arrascaeta.

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Flamengo x Cruzeiro, pela oitavas de final da Copa Libertadores 2018, no Maracanã (Foto: Bruno Haddad / Cruzeiro)

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Naquela edição, o Cruzeiro levou a melhor e avançou às quartas de final após um confronto de 180 minutos marcados pelo equilíbrio técnico, mas decidido pela eficiência cirúrgica do time mineiro no Rio de Janeiro.

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O jogo de ida, no Maracanã, foi o divisor de águas. O Cruzeiro, então comandado por Mano Menezes, deu uma aula de estratégia e venceu por 2 a 0. O primeiro gol foi justamente dele: Arrascaeta, que infiltrou na área e finalizou com frieza para abrir o placar. Mais tarde, Thiago Neves para ampliou.

O Flamengo, que contava com nomes como Diego Ribas e um jovem Lucas Paquetá, tentou pressionar, mas parou na sólida defesa mineira e nas defesas do já veterano Fábio.

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No jogo de volta, em um Mineirão pulsante, o Flamengo mostrou brio. Precisando reverter uma desvantagem pesada, o Rubro-Negro foi para cima e conseguiu vencer por 1 a 0, com um gol do zagueiro Léo Duarte.

Apesar da pressão final e da vitória fora de casa, o placar agregado de 2 a 1 garantiu a classificação da Raposa. Naquele ano, o Cruzeiro acabaria eliminado na fase seguinte pelo Boca Juniors, mas a atuação de Arrascaeta no Maracanã ficou marcada na memória dos dirigentes rubro-negros, que, meses depois, fariam um esforço financeiro histórico para tirar o uruguaio da Toca da Raposa.

Oito anos depois, o cenário é completamente diferente. Arrascaeta chegou ao Rio de Janeiro, empilhou títulos e se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo.

Desta vez, o uruguaio tentará aplicar a "lei do ex" no palco onde brilhou por quatro temporadas. Com o Flamengo decidindo no Maracanã em 2026, o inverso de 2018, Arrascaeta terá a chance de reescrever o roteiro, desta vez fazendo a festa com os torcedores rubro-negros.