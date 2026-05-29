O sorteio das oitavas de final da Libertadores desenhou não apenas os primeiros confrontos do mata-mata, mas todo o roteiro até a grande decisão. Para o Flamengo, o caminho rumo à Glória Eterna termina em um lugar de memórias amargas: o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Flamengo é o atual campeão da Libertadores (Foto: Luis Acosta / AFP)

A final de 2026 está marcada para o palco de sentimentos extremos na história rubro-negra. Se por um lado o Flamengo conquistou sua primeira Libertadores em 1981 no Estádio Centenário, em Montevidéu, o mesmo gramado foi cenário de um de seus capítulos mais dramáticos em 2021. Foi ali que ocorreu o fatídico escorregão de Andreas Pereira diante de Deyverson, na prorrogação, resultando no título do Palmeiras. Agora, cinco anos depois, o Flamengo tem a chance de retornar ao Uruguai para reescrever essa história e transformar a lembrança do 'fantasma' em uma nova consagração.

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Para três jogadores do atual elenco, a volta ao Uruguai tem um sabor de "acerto de contas" com a história. Arrascaeta e Bruno Henrique, que foram titulares naquela decisão, além de Pedro, que entrou no decorrer da prorrogação em 2021, são os únicos remanescentes daquela partida que ainda veste a camisa do Flamengo e podem liderar o time rumo à redenção no mesmo gramado.

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Como dono da melhor campanha da fase de grupos, o Flamengo tem a vantagem de decidir todas as eliminatórias (oitavas, quartas e semis) no Maracanã.

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Confira como ficou o chaveamento do Flamengo:

Oitavas de final: O primeiro desafio será o clássico nacional contra o Cruzeiro.

Quartas de final: Se avançar pela Raposa, o Flamengo enfrentará o vencedor do duelo entre Tolima (COL) e Independiente Del Valle (EQU).

Semifinal: No horizonte da semi, o adversário pode ser o Corinthians. Para isso, o Timão precisa passar pelo Rosário Central nas oitavas e, depois, superar quem avançar do confronto entre Estudiantes e Universidad Católica nas quartas.

Ainda jogador do Flamengo, Andreas Pereira falhou em lance decisivo na final da Libertadores contra o Palmeiras (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Se o chaveamento for seguido à risca, o destino pode preparar o maior teste psicológico da história recente rubro-negra. O Flamengo pode reencontrar o Palmeiras na grande final, em solo uruguaio. O Alviverde agora conta em seu elenco justamente com Andreas Pereira, protagonista do lance que mudou a história de 2021. Embora o Flamengo tenha vencido o Palmeiras na final da última edição da Libertadores e conquistado o tetra, a ferida do título que "escorregou" pelas mãos em Montevidéu ainda dói na torcida. Voltar ao Centenário contra o mesmo carrasco e o antigo vilão seria a chance definitiva de enterrar o fantasma de Andreas de uma vez por todas.